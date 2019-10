HP eliminarà entre 7.000 i 9.000 llocs de treball arreu del món

La companyia preveu un estalvi d'un bilió de dòlars fins al 2022

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:03

HP ha anunciat que eliminarà entre 7.000 i 9.000 llocs de treball arreu del món, segons ha informat la companyia. Es tracta d'un pla de reestructuració per «simplificar» el seu model operatiu i convertir-se en una empresa «més hàbil digitalment». HP ha explicat que vol combinar «sortides de treballadors amb jubilacions anticipades voluntàries». La companyia ha estimat que el pla suposarà un estalvi d'un bilió de dòlars al final de l'any fiscal de 2022. Pel que fa als costos del pla, estima uns 100 milions de dòlars en el quart trimestre fiscal del 2019, 500 en el del 2020 i la resta fins al bilió de dòlars dividit entre 2021 i 2022.La companyia no ha concretat l'afectació d'aquest pla en les diferents plantes que té al món, entre les que hi ha la de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).