Alerta a Espanya per la possible presència de listeria en diversos formatges d'origen francès

Són de la marca francesa Sas Le Moulins

Actualitzada 04/10/2019 a les 17:24

Fallida a Alemanya

L'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha difós una alerta a Espanya per retirar del mercat diversos formatges d'origen francès per la possible presència de listeria.L'avís va arribar a través de les autoritats sanitàries alemanyes, que van comunicar a Espanya de la presència de Listeria monocytogenes i Escherichia coli en alguns lots de formatge de llet crua de vaca que procedien de França.Alguns dels formatges detectats a Alemanya han estat distribuïts també a Espanya. Segons la Aesan, procedeixen de l'empresa Sas Le Moulins, amb seu a Moulins, França. Fins al moment no s'ha detectat cap cas associat a aquesta alerta.Els formatges distribuïts a Espanya són: Moulis cremier (lot 19163112, data de caducitat 01/12/2019), Moulis vache (lot 19199118, data de caducitat 05/12/2019) i Bethmale de Marterat Vache (lot 19199118, data de caducitat 20/12/2019).La Aesan ha comunicat al seu torn l'alerta a les comunitats autònomes «perquè procedeixin a la retirada dels productes», segons indica el comunicat de l'agència.«Com a mesura de precaució, s'està procedint a la retirada del producte afectat dels canals de comercialització i es recomana a les persones que tinguin en el seu domicili el producte afectat per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-lo i ho retornin al punt de compra», adverteix el text.Dimecres passat, Alemanya ja va tenir una altra alerta post listeriosis, en detectar-se el bacteri en productes carnis de l'empresa Wilke, que aquest divendres ha presentat expedient de fallida, mentre segueixen les investigacions per les dues morts causades presumptament per listeriosis pel consum dels seus productes i es procedeix a la retirada dels seus articles del mercat.Fuentes del tribunal administratiu de Korbach (oest del país) van comunicar que la direcció de la marca ha sol·licitat l'obertura de l'expedient d'insolvència.Wilke, una empresa amb 80 anys d'antiguitat, travessava ja dificultats econòmiques, al que es va sumar ara l'alarma pública derivada d'aquestes morts, de les quals es va informar dimecres passat.Les autoritats sanitàries de l'estat federat de Hessen atribueixen aquestes defuncions, en tots dos casos de persones d'avançada edat, al consum d'aquests aliments.