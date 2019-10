Un home ataca amb un ganivet a diversos policies a Paris

L'autor dels apunyalaments, un funcionari que treballa en labors administratives a la seu policial, ha estat abatut

Actualitzada 03/10/2019 a les 15:04

Un home ha atacat aquest dijous amb un ganivet a diversos agents de la Prefectura de Policia de París, que han resultat ferits, han confirmat a Efe fonts policials.L'autor de l'atac és, segons les primeres informacions, un funcionari que treballa en labors administratives a la seu policial, segons ha explicat el secretari general del sindicat de dirigents de la seguretat interior, Jean-Marc Bailleul, al canal d'informació BFM TV.Segons mitjans francesos, l'autor dels apunyalaments ha estat abatut per un agent de policia amb una metralladora a l'interior de la prefectura, situada just enfront de la catedral Notre Dame de París.L'edifici ha estat evacuat per a facilitar la investigació i s'ha establert a més un ampli perímetre de seguretat en la zona, una de les més turístiques de la capital francesa, com ha pogut constatar Efe.El succés ha tingut lloc cap a les 13.00 hora local (11.00 GMT) i encara s'ignoren les motivacions de l'agressor que, segons les primeres informacions, ha actuat sol.Els ponts que donen accés a l'illa de la Cité, on se situa la Prefectura, han estat tancats per les autoritats, que també han clausurat la pròxima estació de metro.Diverses ambulàncies es troben als ponts.El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, s'ha desplaçat fins al lloc per controlar de prop l'operatiu desplegat.