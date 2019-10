La Policia Nacional alerta de l'aparició de bitllets falsos a tot l'Estat

El cos explica com detectar-los a través d'algunes de les seves característiques

La Policia Nacional ha alertat a través de les xarxes socials de l'aparició de bitllets falsos a tot l'Estat. Per tal d'evitar que els ciutadans els puguin rebre o fer servir amb total desconeixença de la seva falsedat, el cos policial explica algunes de les característiques d'aquests bitllets per tal de detectar-los.Aquests bitllets són fàcils de distingir per la seva baixa qualitat i perquè, en un dels laterals, contenen una frase escrita en anglès alertant que no són legals. Tot i així, segons explica la Policia Nacional, estan afectant a comerços i consumidors. Alerten que les falsificacions són més habituals en els bitllets de 5 i de 10 euros, tot i que també es poden donar en els de 20 i 50 euros.Per acabar, el cos policial estatal afirma que aquests bitllets estan destinats a pel·lícules i anuncis publicitaris, però s'estan utilitzant per pagar productes o serveis, cosa que pot constituir un delicte. Per aquest motiu, demanen als ciutadans que si en troben algun el portin a qualsevol comissaria del cos.