Hisenda transferirà 1.533 MEUR a Catalunya per al quart trimestre de l'any

En paral·lel, el Govern reclama a l'executiu estatal 1.300 milions de les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic

Actualitzada 03/10/2019 a les 20:16

El Ministeri d'Hisenda ha anunciat que transferirà 1.533 milions d'euros a Catalunya en el marc del Fons de Facilitat Financera (FF) previst per al quart trimestre de l'any. És el 35% de la quantitat total destinada a les autonomies incloses dins d'aquest instrument de finançament, que ascendeix a 2.451 milions per als últims tres mesos de l'any. Hisenda també ha anunciat una partida de 1.866 milions per al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), del qual el 21% serà per al País Valencià amb 918,97 milions. Durant el 2019 Catalunya haurà rebut de l'FF 8.044 milions, el 30,67% del total. Es tracta d'un fons amb menys exigències de control que el FLA, al qual Catalunya havia estat subjecte en els anys més acusats de la crisi.Aquestes quantitats es transfereixen en concepte de préstec –ara al 0% d'interès- a les Comunitats Autònomes i no estan vinculades a les anomenades entregues a compte del sistema de finançament autonòmic que l'executiu estatal fa a les autonomies. Són les bestretes que, precisament avui, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha anunciat que desbloquejarà perquè puguin ser transferides abans de les eleccions. El Govern reclama a l'equip de Sánchez 1.300 milions d'euros per aquest concepte.