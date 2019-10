Els venedors de vehicles defensen el dièsel: «consumeix menys, és més barat i contamina menys que la benzina»

Des de Fecavem critiquen les informacions «desafortunades» sobre el dièsel i reivindiquen la mobilitat privada

Actualitzada 03/10/2019 a les 18:34

La patronal catalana de venedors Fecavem ha criticat les informacions «desafortunades» sobre el dièsel i ha reivindicat l'ús del vehicle per a ús privat davant l'entrada en vigor a principis de l'any que ve de la Zona de Baixes Emissions. Per aquest motiu, Fecavem ha organitzat per al dimecres que ve la primera edició d''Automobile Talks' una jornada al Palau de Congressos de Barcelona amb l'objectiu d'analitzar el present i el futur del sector i «tranquil·litzar» els usuaris i respondre als seus «dubtes i incerteses». El president de la patronal, Jaume Roura, ha defensat que el motor de combustió té una «llarga vida» i ha apostat per la convivència amb els motors elèctrics, els quals creu que la seva implementació no serà tan ràpida. D'altra banda, ha avisat que el parc automobolísitc de l'Estat es el tercer més antic d'Europa i que és «imprescindible» la seva renovació per augmentar la seguretat i reduir la contaminació.Segons Roura, al dièsel l'han «demolit» informacions «desafortunades» en relació a l'anunci del govern espanyol de prohibir-ne el seu ús el 2040 però també el 'dièsel gate', després que marques com Volkswagen utilitzessin un programari per alterar les emissions contaminants. Amb el temps, però, el president Fecavem considera que els fabricants «ja ho han pagat», que el dièsel ha anat recuperant credibilitat i que s'ha demostrat que «consumeix menys, és més barat, més econòmic i contamina menys que la benzina».Sobre l'entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions al gener, Roura ha expressat el seu malestar perquè no s'ha comptat amb Fecavem i ha assegurat que els vehicles representen el 17% de la contaminació a Barcelona i «no el 100%». Per Roura, el sector de l'automoció «no es mereix que el penalitzin d'aquesta manera». «És veritat que el parc és antic i contamina, i aquí és on ens hem de posar a treballar tots per renovar el parc antic per seguretat i per evitar la contaminació», ha comentat.El president de la patronal de venedors també ha recordat que l'Estat té el tercer parc automobilístic més vell d'Europa, amb una mitjana de 12,1 anys, i ha demanat ajudes a les administracions perquè els conductors que necessiten el cotxe a diari i l'hagin de deixar a partir de l'1 de gener el puguin renovar.La patronal recorda que l'automoció és un sector que representa el 12% del PIB i dona ocupació a dos milions de persones. A més, recorda Fecavem, per cada lloc directe se'n creen set d'indirectes i que «Catalunya i Barcelona han estat pioneres en la implantació de fàbriques d'automòbils».D'altra banda, Fecavem ha carregat contra la intenció del Govern d'implantar un impost per les emissions de COi han avisat que els principals perjudicats seran els propietaris de flotes. En aquest sentit, la patronal remarca que el 21% dels vehicles són de renting i la meitat van a nom d'empreses.A la jornada del pròxim 9 d'octubre, hi participaran, entre d'altres, el secretari general d'Indústria i Pime, Raül Blanco; el director de la DGT, Pere Navarro; el vicepresident d'Anfac, Mario Armero; el president e Volkswagen a l'Estat, Francisco Pérez; el director general de Seat, Mikel Palomera; i els conselleres d'Interior, Miquel Buch, i d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.