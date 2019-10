El govern activa un pla de xoc de 300 MEUR per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook

Suposa una rebaixa de les taxes aèries a Canàries i Balears, una campanya de promoció i una línia de crèdit de 200 MEUR per a les empreses afectades

Actualitzada 03/10/2019 a les 17:09

El govern espanyol activarà el pròxim 11 d’octubre un pla de xoc de 300 MEUR per pal·liar els efectes de la fallida del touroperador britànic Thomas Cook. Segons la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la fallida impedirà l’arribada de 300.000 turistes a Balears i 400.000 a les Canàries que ja havien comprat els seus bitllets. El pla busca pal·liar aquests efectes mitjançant 13 mesures que entre altres impliquen una rebaixa de les taxes aeroportuàries dels vols a Canàries i Balears, però no a altres aeroports afectats per la fallida com per exemple el de Barcelona. L’executiu espanyol també activarà una campanya de promoció i engegarà una línia de crèdit de 200 MEUR (dues terceres parts del pla) per a les 1.000 empreses afectades.Thomas Cook va traslladar 7,1 milions de turistes a 11 CCAA espanyoles l’any passat, especialment a Canàries i Balears, els dos territoris on –segons Maroto- l’executiu espanyol posa en «focus» d’aquesta actuació.L’objectiu del pla és pal·liar els efectes de la pèrdua de connectivitat aèria, l’impacte en les 1.000 empreses i autònoms que previsiblement no podran cobrar les factures (deixa un deute de 200.000 milions d’euros) i els treballadors afectats.L’executiu espanyol calcula que el pla suposarà una despesa d’aproximadament 300 MEUR i que pretén posar en marxa de manera immediata les mesures tan bon punt quedi aprovat el reial decret al Consell de Ministres de l’11 d’octubre.La primera mesura és «un incentiu comercial» de les tarifes aeroportuàries perquè les companyies puguin exonerar el 100% de les tarifes de passatgers als seients de vols internacionals que operin de més que no tinguessin contemplats el 31 d’agost. Suposarà un estalvi del 38% de les tarifes.A més, també es redueixen les tarifes d’ENAIRE a partir de l’1 de gener del 2020 per als vols amb origen i destinació a Canàries i Balerars, amb una reducció de l’11%.L’executiu també activarà una campanya de promoció del turisme a Canàries i Balars i activarà una línia de crèdit per a les més de 1.000 empreses i autònoms afectats. Serien fins a 200 MEUR per donar suport financer als qui ho necessitin.A més, l’executiu ampliarà les bonificacions del 50% a la Seguretat Social als contractes fixes discontinus que ja s’aplicaven als primers mesos de l’any perquè es puguin activar ara als mesos d’octubre i desembre.També encaminat als treballadors, l’executiu es compromet a fer un estudi per resituar les persones afectades, aproximadament 3.400 a Balears.