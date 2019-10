Consumir peix durant l'inici de l'embaràs millora la capacitat d'atenció dels nens

Així ho afirma un estudi en el qual participen 1.641 parelles de mares i fills

Una dieta rica en peix durant les etapes més primerenques de l'embaràs millora la capacitat d'atenció dels nens als 8 anys, segons un estudi de l'Institut de Salt Global de Barcelona. La recerca s'ha realitzat sobre 1.641 parelles de mares i fills. Al llarg de l'embaràs, les dones van completar nombrosos qüestionaris que contemplaven diverses freqüències de consum per a més de cent aliments, entre els que hi havia diferents tipus de peix. Les dades de l'alimentació dels nens també es van recopilar utilitzant el mateix qüestionari a les edats d'un, cinc i vuit anys. Aquests últims van fer també una prova neuropsicològica a ordinador.Els resultats, publicats a la revista International Journal of Epidemiology, mostren que una dieta rica en peix durant les etapes més primerenques de l'embaràs té un efecte sobre la capacitat d'atenció dels infants més gran que amb la ingesta durant l'embaràs tardà o bé per part dels nens als cinc anys, quan alguns dels processos de neurodesenvolupament ja han acabat.La formació del cervell té lloc principalment durant l'embaràs. Els nutrients essencials, com els àcids grassos poliinsaturats, són fonamentals en aquests processos.L'estudi contempla també les diferències entre els diferents tipus de peix i marisc: peix blau, peix blanc, tonyina de llauna i crustacis i mol·luscs. Tant els fills d'aquelles dones amb una dieta rica en diversos peixos com els de dones amb dietes riques només en peix blau o només en peix blanc van mostrar uns resultats molt positius a les proves d'atenció. Tot i això, quan l'aportació de peix a la dieta de les mares es basava en la tonyina de llauna o el marisc, els resultats van ser inferiors.Malgrat els resultats prometedors d'aquest estudi, hi ha investigacions anteriors que vinculen el consum de peix durant l'embaràs amb l'obesitat infantil, així com amb l'augment de la pressió arterial. És per això que els experts insisteixen en la necessitat de realitzar més investigacions sobre aquesta temàtica, amb l'objectiu de determinar amb exactitud quines espècies i en quines quantitats de peix són beneficioses per al desenvolupament fetal.