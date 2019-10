Una discussió de trànsit acaba amb un atropellament intencionat a Oviedo

El conductor d'un vehicle va emportar-se un motociclista, al qual li han de reconstruir el turmell

Actualitzada 01/10/2019 a les 16:36

Ho explica el diari El Comercio en la seva edició d'aquest dimarts. El diumenge, a les 18.35 hores, un home va atropellar amb el seu cotxe a un motorista en un pas de zebra del carrer Cudillero, en La Florida, a Oviedo.Segons que pot comprovar-se en el vídeo que va gravar una testimoni amb el seu telèfon mòbil, els fets es van produir després de discutir amb ell per una qüestió de trànsit.El motorista, un home de 63 anys, continua ingressat a l'hospital centre d'Astúries (HUCA) a l'espera d'una intervenció de reconstrucció del turmell, segons ha declarat la seva filla i recull El Comercio.El conductor del cotxe, per part seva, va acabar detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor d'un delicte de lesions i està a disposició judicial.Tot va començar amb una mera discussió per una infracció. Pel que sembla, el conductor del cotxe, un Seat de color blanc, s'havia saltat un senyal de cedir el pas a la sortida d'un aparcament. Això va estar a punt de provocar una topada amb la motocicleta, segons els testimonis que van presenciar l'incident.Els dos conductors enredar en una baralla verbal en la qual es van proferir insults. El conductor del cotxe també va fer la intenció de baixar del vehicle per continuar la discussió més directament. Però la cosa no es va quedar aquí. Després de tornar a entrar i de tancar la porta, tal com mostra el vídeo, el motorista va emprendre la marxa. Aleshores el conductor del cotxe va accelerar en la mateixa direcció, atropellant-lo i deixant-lo amb part del cos sota el vehicle.Lluny d'intentar auxiliar el pilot de la moto, el conductor i la seva acompanyant van baixar del cotxe i es van encarar amb els vianants que encuriosits, intentaven intervenir per ajudar el motorista.