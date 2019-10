Un mort i nou ferits en un atac amb sabre en un centre d'FP de Finlàndia

La policia va detenir a l'atacant després de realitzar diversos trets

Actualitzada 01/10/2019 a les 16:05

Una persona ha mort i altres nou han resultat ferides com a conseqüència d'un incident violent registrat a l'interior d'un centre de Formació Professional en la localitat de Kuopio, a l'est de Finlàndia, segons ha informat la Policia local i la cadena de radiotelevisió YLE.En el seu compte de Twitter, la Policia de la regió oriental de Finlàndia ha explicat que ha detingut a una persona en relació amb l'incident i que ha estat trobada una persona morta dins de l'edifici que acull les instal·lacions d'un centre de Formació Professional i un centre comercial.«Un mort va ser trobat en les instal·lacions del centre de formació», ha indicat la Policia finesa. En un missatge anterior, la Policia ha assenyalat que l'incident violent ha tingut lloc a l'interior del Centre de Formació Professional Savon, situat en el mateix edifici que el centre comercial Hermann, en la localitat de Kuopio.Per a posar fi a l'incident, els agents han hagut de realitzar diversos trets. Diverses persones han estat evacuades del centre d'FP i els agents han establert un perímetre de seguretat entorn de l'edifici.La cadena YLE ha informat que s'ha decretat la situació d'alerta per desastre greu a l'Hospital Universitari de Kuopio, al qual han estat traslladades les nou persones ferides.