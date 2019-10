Retiren 16 medicaments després de detectar un possible element cancerigen

Són fàrmacs que ajuden a reduir la producció d'àcid a l'estómac

Els medicaments retirats

L'Agència Espanyola del Medicament ha ordenat la retirada de 16 medicaments amb ranitidina perquè s'ha detectat un possible element cancerigen en alguns d'ells. Són fàrmacs que ajuden a reduir la producció d'àcid a l'estómac, indicats per a úlceres gàstriques o reflux. En alguns s'ha observat N-Nitrosodimetilamina, classificat com a cancerigen a partir d'estudis en animals. Està present en alguns aliments i en algunes fonts d'aigua, però no és perjudicial si s'ingereix en quantitats molt petites. No hi ha cap evidència que la presència d'aquesta substància hagi pogut produir cap mal als pacients que han consumit els medicaments, però s'ha decidit la seva retriada pel potencial risc derivat de l'efecte acumulatiu.Els medicaments amb ranitidina intravenosa segueixen al mercat perquè són essencials en alguns pacients.Segons indica FACUA, els fàrmarcs retirats per Sanitat són: 'Alquen 150 mg comprimits efervescents', de Smithkline Beecham Farma; 'Ardoral 75 mg comprimits recoberts', 'Ranitidina cinfa 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina cinfa 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', de Cinfa; 'Ranitidina Normon 150 mg comprimits recoberts EFG' y 'Ranitidina Normon 300 mg comprimits recoberts EFG', de Normon; i 'Zantac 150 mg, comprimits recoberts amb pel·lícula' i 'Zantac 300 mg, comprimits recoberts amb pel·lícula', de Glaxosmithkline.A més a més de: 'Ranitidina Alter 150 mg comprimits EFG' y 'Ranitidina Alter 300 mg comprimits EFG', dels Laboratorios Alter; 'Ranitidina Apotex 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' y 'Ranitidina Apotex 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', d'Apotex España; 'Ranitidina Aristo 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina Aristo 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', d'Aristo Pharma Iberia; i 'Ranitidina Aurovitas 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina Aurovitas 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', d'Aurovitas Spain.Altres retirats del mercat són: 'Ranitidina Durban 150 mg comprimits recoberts EFG' i 'Ranitidina Durban 300 mg comprimits recoberts EFG', de Laboratorios Francisco Durban; 'Ranitidina Mabo 150 mg comprimits recoberts EFG' i 'Ranitidina Mabo 300 mg comprimits recoberts EFG', de Mabo-Farma; 'Ranitidina Mylan 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i Ranitidina Mylan 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', de Mylan Pharmaceutical; i 'Ranitidina Pensa 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina Pensa 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', de Pensa Pharma.Completen la llista de medicaments retirats per l'AEMPS: 'Ranitidina Ràtio 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina Ràtio 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', de Ratiopharm España; de 'Ranitidina Teva 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Ranitidina Teva 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', de Teva Pharma; 'Ranitidina Vir 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', 'Ranitidina Vir 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', 'Terposen 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG' i 'Terposen 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG', d'Indústria Química y Farmaceutica Vir; i 'Ranitidina Kern Pharma 150 mg comprimits EFG' i 'Ranitidina Kern Pharma 300 mg comprimits EFG', de Kern Pharma.