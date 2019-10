La moció de censura de Cs contra Torra es debatrà i votarà el dilluns 7 d'octubre

La iniciativa no tirarà endavant ja que té el vot en contra de JxCat, ERC i la CUP

Actualitzada 01/10/2019 a les 17:05

Només tindrà el suport dels 4 diputats del PPC

Tres mocions de censura des de la restauració de la democràcia

El ple per a debatre i votar la moció de censura de Cs serà dilluns 7 d'octubre a partir de les 10 hores. Així ho ha decidit el president del Parlament, Roger Torrent, després que aquest matí la qüestió de la data s'hagi tractat a la Mesa i a la Junta de Portaveus. Fonts de la Junta de Portaveus han explicat que la majoria de grups s'han pronunciat en favor de dilluns, tot i que Cs volia que se celebrés quan abans millor i, fins i tot, fer la sessió en dissabte. Per tal que prosperi la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria d'obtenir el suport de la majoria absoluta dels diputats. Una xifra que no s'assolirà tenint en compte que la majoria independentista, JxCat, ERC i la CUP, hi votarà en contra juntament amb els comuns.Tant la llei de presidència de la Generalitat i el Govern com el Reglament del Parlament estableixen que el debat i la votació s'ha de fer al cap de cinc dies després de ser presentada la moció de censura. Però no s'especifica si es tracta de dies hàbils o inhàbils, i això ha fet que al llarg del matí planés al Parlament la possibilitat d'habilitar el dissabte. Però finalment, Torrent ha decidit que sigui dilluns.La moció de censura està regulada per dues normes: la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern i el reglament del Parlament. Segons la primera llei, «el debat d'una moció de censura s'ha de convocar per al cap de cinc dies d'haver estat presentada, comptats a partir de l'endemà de la presentació». I el reglament, en l'article 152.8, s'estableix que la votació de la moció s'ha de fer al cap de cinc dies d'haver estat presentada la moció originària al registre del Parlament.La Mesa d'aquest dimarts ha admès a tràmit la moció de censura de Cs en constatar que compleix els requisits formals i, segons el reglament de la cambra catalana, és el president qui convoca el ple.La moció de de censura només tindrà el suport dels 4 diputats del PPC i, per tant, obtindrà 40 vots a favor, els que sumen amb els 36 diputats de Cs. El grup del PSC-Units ja han anunciat que s'hi abstindrà mentre que la resta de partits (JxCat, ERC, comuns i CUP) hi votaran en contra sumant 76 diputats.Serà la quarta vegada que el Parlament viu aquest procediment parlamentari des de la restauració de la democràcia. I sempre s'ha rebutjat. El setembre de 1982 el PSUC va presentar una moció de censura contra l'aleshores president del Govern, Jordi Pujol, i va proposar Josep Benet per a encapçalar l'executiu. La segona moció de censura la va registrar Pasqual Maragall (PSC-CpC) contra el propi Pujol. La darrera va tenir lloc el 2005, amb la moció de censura de Josep Piqué (PPC) contra Maragall. La qui va ser líder de Cs a Catalunya Inés Arrimadas va anunciar una moció de censura el setembre de 2017 contra Carles Puigdemont, però mai la va arribar a registrar.