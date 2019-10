La jutgessa ordena destruir els 6.000 quilos de carn entatxonada intervinguts a Magrudis

L'empresa coneixia des del febrer que el sue producte estava infectat de listeria

Actualitzada 01/10/2019 a les 16:14

La jutgessa d'Instrucció número 10 de Sevilla, que investiga la causa pel brot de listeriosis registrat aquest estiu, ha ordenat la destrucció de la carn entatxonada intervinguda des del mes d'agost passat a Magrudis, que podria sumar uns 6.000 quilos.Així ho han comunicat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), que indiquen que la destrucció l'haurà de dur a terme l'Ajuntament de Sevilla, a més d'afegir que la jutgessa ha decidit tenir per personada en el procediment com a acusació particular a la Junta, després de la presentació per part de l'Administració autonòmica d'una querella contra l'empresa Magrudis.El grup Laboratorios Microal SCL va remetre al Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla un informe que reflecteix que una mostra d'un lot de carn 'La Mechá' de l'empresa Magrudis va donar positiu per listeria el mes de febrer passat.Així mateix, ha informat que les defenses del propietari de l'empresa, José Antonio Marín, i el seu fill Sandro José Marín Rodríguez han recorregut l'acte d'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança dictat per la magistrada dijous passat, ja que, entre altres motius, consideren que no existeix risc de fugida ni de destrucció de proves.Ara, el jutjat donarà trasllat a la Fiscalia i a les parts personades perquè es pronunciïn sobre els recursos presentats, que són de reforma i subsidiaris d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, després del que resoldrà els mateixos. La jutgessa considera que els dos detinguts que es troben a presó, segons es desprèn de l'actuat fins al moment, haurien comès un presumpte delicte contra la salut pública en concurs ideal amb tres delictes d'homicidi per imprudència, dos delictes de lesions al fetus amb resultat d'avortament i lesions per imprudència greu.