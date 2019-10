El Consell per la República convocarà totes les forces sobiranistes en una assemblea per respondre a la sentència

La plataforma presidida per Puigdemont fa una crida a representants parlamentaris i locals de Catalunya per «aprovar l'estratègia de la nova fase» del procés

Actualitzada 01/10/2019 a les 19:21

Euroordre

Aplicació del 155

El Consell per la República convocarà «totes les forces democràtiques», no necessàriament independentistes, a una Assemblea de càrrecs electes amb representants parlamentaris i locals després de la sentència de l'1-O. La plataforma presidida per Carles Puigdemont ha fet així una crida a tots els representants de Catalunya escollits a les urnes, com regidors, alcaldes, diputats o senadors, per «aprovar l'estratègia de la nova fase» en què ha d'entrar el procés d'independència després de la sentència. D'altra banda, Puigdemont ha defensat que les eleccions generals seran «una ocasió fabulosa per canalitzar la indignació» a les urnes.Preguntat sobre si aquesta Assemblea serà un gest cap a l'espai dels Comuns, Puigdemont ha assegurat que han fet «trucades» a membres d'entitats municipalistes. «Aquests estats generals han d'apel·lar al conjunt de gent que ho vol resoldre de forma democràtica», ha dit.La idea darrera d'aquesta Assemblea és obrir «una altra via» de «debat lliure i tranquil» que impliqui també als municipis i que pugui adoptar decisions «més enllà del marc autonòmic», segons fonts del Consell per la República. Aquestes també admeten que pot ser una manera per «superar» el problema d'unitat de l'independentisme.«Hi és convidat tothom», ha dit Puigdemont sobre aquesta Assemblea de «legitimitats». L'expresident ha explicat que servirà «primer» per donar una resposta a la sentència i, després, per fer «plantejaments globals» sobre el procés.Puigdemont ha confirmat que tan ell com els seus exconsellers afrontaran la tercera euroordre des d'on tenen «la residència». «Estem preparats per afrontar-ho des de Bèlgica», ha dit en el seu cas, ja que Ponsatí ho farà des d'Escòcia.Respecte a una possible inclusió del delicte de terrorisme en aquesta euroordre, Puigdemont creu que les especulacions «indiquen el grau de desesperació» de les autoritats espanyoles per extradir-lo.Puigdemont ha replicat al president espanyol, Pedro Sánchez, que no podrà aplicar el 155 «amb un senat dissolt».«Haurà d'explicar molt bé com pensen aplicar el 155», ha avisat, després que el líder socialista assegurés que podia fer-ho encara que el govern estigui en funcions.