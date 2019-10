Dos detinguts per llançar al riu a un menor de 13 anys a Granada

Els detinguts, dos joves de 18 i 20 anys van perseguir i van agredir al menor abans de llençar-lo al riu Genil

La Policia Local de Granada ha detingut a dos joves de 18 i 20 anys que van llançar anit al riu Genil des d'una altura d'uns sis metres a un nen de 13 anys que resideix en un centre de menors de la ciutat.Abans de ser llançat al riu, el menor, que només va patir una lleugera hipotèrmia, era perseguit des d'una zona pròxima i agredit pels ara detinguts, tots dos de nacionalitat marroquina, segons ha informat aquest dilluns la Policia Local.El nen estava indocumentat, no té família a Espanya i resideix en un centre de menors de la ciutat, segons la Policia Local, que al no parlar espanyol no va poder constatar si el menor tenia algun tipus de relació amb els seus presumptes agressors, encara que no descarta la possibilitat que la batussa es degués a un intent de robatori.Va ser sobre les 23.10 hores de la nit de diumenge quan un agent que patrullava per la zona va ser requerit per nombroses persones que estaven sobre el denominat Puente Romano, en la vorera del Darro amb Puente Blanco, i que van avisar que un menor s'havia precipitat al riu.Una vegada al lloc, l'agent va constatar que hi havia un nen dins de l'aigua al costat d'una altra persona que l'estava auxiliant, així com altres dues en la zona de l'embarcador intentant ajudar-los a sortir.Diversos testimonis van informar que el menor havia estat agredit per un grup de joves que li venien copejant des de la zona enjardinada al costat de la biblioteca pública i que, en arribar a l'altura del pont, l'havien agafat entre dos d'ells i després d'alçar-lo en pes ho havien llançat al riu Genil.Un d'ells estava als voltants, mentre que l'altre va fugir en adonar-se de la presència policial fins que finalment va ser localitzat per dos policies que van acudir en suport.El nen va ser atès per voluntaris de Protecció Civil i no presentava cap lesió més enllà d'una lleugera hipotèrmia.Els presumptes agressors, identificats com A.B., de 20 anys, i A.Sr., de 18, són de nacionalitat marroquina, mentre que la víctima, que estava indocumentat i no parlava espanyol, està intern en un centre de menors i no té família a Espanya.