Consumir massa sal és una de les principals causes de mort a nivell mundial

Experts recomanen que els salers portin missatges com els dels paquets de tabac

Actualitzada 01/10/2019 a les 15:34

El doctor Norm Campbell, expresident de la Liga Mundial de Hipertensión, en unes declaracions a Journal of Clinical Hypertension ha alertat que «les dietes poc saludables són una de les principals causes de mort a nivell mundial i el consum excessiu de sal és el major culpable». «S'estima que va causar més de 3 milions de morts a tot el món al 2017», ha senyalat.Per aquest motiu, la Liga Mundial de Hipertensión i les principals organitzacions internacionals de salut recomanen exigir que la sal que es ven als supermercats i els salers dels restaurants portin advertencies de salut com les que porten els paquets de tabac.La Organización Mundial de la Salud va establir un objectiu perquè els països redueixin la ingesta de sodi en un 30% per al 2025. Tot i axò, el doctor Campbell assegura que «ara s'han de prendre mesures urgents per sensibilitzar als consumidors d'aquests perills». «Menjar massa sal augmenta la presió arterial, que és un dels principals contribuents a la mort prematura per accident cerebrovascular o malaltia cardíaca», ha advertit Jacqui Webster, directora del Instituto George para la Salud Global.