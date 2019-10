18.000 persones es manifesten al centre de Barcelona al crit '1-O, ni oblit ni perdó'

Els manifestants han sortit de plaça Catalunya cap al col·legi Ramon Llull, escenari de càrregues policials fa dos anys

Actualitzada 01/10/2019 a les 20:39

18.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han iniciat una manifestació a les set de la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona per commemorar el segon aniversari del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017. Amb crits com ara 1-O, ni oblit ni perdó o Els carrers seran sempre nostres, els manifestants s'han començat a moure en direcció a la seu de la Comissió Europea pujant el passeig de Gràcia en direcció al carrer Provença. L'acte estava convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i un cop ha arribat a la delegació de la institució europea s'ha continuat movent pel carrer Provença en direcció al col·legi Ramon Llull, a l'avinguda Diagonal, que va ser un dels escenaris de càrregues policials de fa dos anys, quan la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van actuar en alguns indrets per intentar evitar les votacions.Davant la delegació de la Comissió Europea hi havia dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra i un cordó policial del cos de seguretat per protegir l'edifici, tot i que no hi ha hagut cap tipus d'aldarull.També hi havia cordó de seguretat davant la delegació del govern espanyol a Barcelona, on els manifestants han proferit consignes com ara Fora les forces d'ocupació o Vosaltres, feixistes, sou els terroristes. Aquí hi havia una desena de furgonetes policials, i tampoc s'hi ha registrat cap incident. La manifestació s'hi ha aturat un moment i s'ha llegit un manifest recordant l'1 d'octubre del 2017, a l'hora que se sentien crits de llibertat i unitat.Al capdavant de la manifestació, una pancarta de grans dimensions amb el lema Ho vam fer i vam guanyar.