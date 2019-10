Presó permanent revisable per a Ana Julia Quezada per la mort de Gabriel

També haurà de pagar 250.000 euros a cadascun dels pares per danys morals

Actualitzada 30/09/2019 a les 14:06

L'Audiència Provincial d'Almeria ha condemnat a la pena de presó permanent revisable a Ana Julia Quezada per l'assassinat amb traïdoria i l'agreujant de parentiu del nen Gabriel Cruz, i a la qual un jurat popular va declarar culpable.També ha estat condemnada a tres anys de presó per un delicte de lesions psíquiques amb l'agreujant de parentiu al pare del menor, Ángel Cruz, i a dos anys i nou mesos de presó per un altre delicte de lesions psíquiques a la mare, Patricia Ramírez.Així mateix, li han estat imposades sengles penes d'un any i mig de presó per un delicte contra la integritat moral amb l'agreujant de parentiu al progenitor, i un altre sense aquesta agreujant, a la mare de Gabriel.La fallada notificada aquest dilluns a les parts i remès als mitjans pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) imposa a més el pagament d'indemnitzacions per danys morals als pares del menor en la quantitat de 250.000 euros a cadascun d'ells.Tampoc podrà acostar-se a ells a menys de 500 metres per un període de 30 anys. Al costat d'això, haurà d'abonar les despeses ocasionades a l'Estat en les feines de recerca del menor, que ascendeixen a la suma de 200.203 euros.La sentència, que recull el veredicte del jurat, assenyala que Ana Julia va establir una relació amb Ángel al setembre del 2017, convivint amb ell i amb el nen quan a aquest li corresponia estar amb el seu pare.El 23 de febrer del 2018, l'acusada, Ángel i Gabriel es van desplaçar al domicili de l'àvia del menor a Les Hortichuelas Bajas, a Níjar (Almeria), per a passar el pont del 28F. Quatre dies després, sobre les 15.30 hores, el petit va sortir d'aquesta casa a jugar amb uns cosins que vivien a prop.«L'acusada, immediatament després de marxar-se Gabriel de l'habitatge, es va pujar al seu vehicle i va interceptar al nen, instant-li que li acompanyés a la finca situada a Rodalquilar (Níjar, Almeria) per a realitzar feines de pintura», relata la fallada de la magistrada Alejandra Dodero.Davant la confiança generada per Ana Julia al ser una «persona íntimament vinculada al seu entorn familiar», va accedir a anar-se a aquesta finca situada en un «lloc allunyat i deshabitat».Destaca a més que l'acusada era «conscient de la seva superioritat respecte del nen, per la diferència d'edat i complexió» i que una vegada en la finca, de «forma intencionada i sobtada, va agafar a Gabriel i el va llançar contra el sòl o paret de l'habitació, i després de l'impacte del nen, va procedir l'acusada, amb les seves pròpies mans a tapar-li la boca i el nas amb força».Així fins que va aconseguir «vèncer la seva resistència i provocar la seva defunció» com a conseqüència de l'oclusió dels orificis respiratoris, per asfíxia mecànica per sufocació.La recerca de Gabriel es va prolongar durant onze dies, temps en el qual la condemnada «va simular trobar-se afligida i compungida, encoratjant els ànims dels familiars, i generant falses expectatives sobre l'aparició del nen, involucrant-se en les tasques de recerca, desenvolupant una actitud de simulació, fingiment i farsa pública i notòria».En aquest sentit, la fallada recalca que li deia als pares: «Avui ho trobarem, avui apareixerà, li donarem Coca-Cola, el nen em va dir aquest matí que volia cridar-te -referint-se a la mare- i li vaig dir que a la tarda quan arribés el seu pare».També recorda com el 3 de març, per distreure l'atenció en la recerca del nen i amb la finalitat de dirigir les sospites sobre la seva exparella, així com amb la «intenció d'afegir més sofriment als pares», va col·locar una samarreta del nen sobre uns arbustos, en un canyar d'un paratge apartat i de difícil accés.Ja el dia 11 març, va desenterrar el cos de Gabriel de la finca de Rodalquilar, el va ficar al maleter del seu cotxe i durant el trajecte fins a Vícar (Almeria) va proferir expressions de «absolut menyspreu» al nen.«Tots aquests actes duts a terme per l'acusada els va realitzar volent i sent conscient que augmentava el sofriment de Patricia i Ángel, menyscabant la seva salut psíquica, i igualment amb ells va voler de manera deliberada vilipendiar, humiliar i vexar a tots dos pares», conclou.