La CSC Intersindical convoca vaga general per l'11 d'octubre a Catalunya

El sindicat independentista registra un preavís d'aturada per les dates en què podria sortir la sentència del Suprem

Actualitzada 30/09/2019 a les 18:34

La CSC-Intersindical ha registrat un preavís de vaga general per l'11 d'octubre. El sindicat independentista promou una aturada de 24 hores a tota Catalunya per un dels dies en què podria sortir la sentència del judici al Tribunal Suprem per l'1-O i poc després de la detenció de nou CDR acusats de terrorisme. Segons han explicat a l'ACN fonts del sindicat, la vaga es convoca perquè segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat, o la promoció de la igualtat. A més, recorden que el sindicat està compromès amb els drets nacionals, que considera que afecten, també, la situació laboral.En aquest sentit, des del sindicat apunten que les recents detencions de nou activistes independentistes, acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional, té afectació en la seva feina.