Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes per falsificar receptes i traficar amb medicaments

Els detinguts obtenien un psicòtrop composat pel principi actiu Clonazepam, el qual barrejat amb haixix és molt demandat al Marroc

Actualitzada 29/09/2019 a les 11:06

Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van detenir el 18 de setembre tres homes de 27, 31 i 48 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Madrid, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, falsedat documental i estafa.Els fets es remunten al mes de juny quan els agents de la Unitat Central de Consum van iniciar una investigació per comprovar l’obtenció de medicaments a Catalunya a través de receptes de la sanitat pública expedides en altres comunitats autònomes.Un cop analitzades una sèrie de receptes mèdiques amb la col·laboració de la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut, es va poder comprovar que entre els mesos de gener i abril, dos homes havien obtingut gran quantitat d’un mateix medicament.Entre els dos homes haurien adquirit a Catalunya 397 capses (quasi 24.000 comprimits) d’un psicòtrop composat pel principi actiu Clonazepam, el qual barrejat amb haixix és molt demandat al Marroc sota la denominació de “karkubi”.Les indagacions dels policies van poder determinar que els dos investigats, veïns de Madrid, es desplaçaven a farmàcies de tot l’estat per tal que els dispensessin el medicament mitjançant falses receptes. Per fer les falsificacions utilitzaven les dades de diferents facultatius de Saragossa i Madrid. Periòdicament visitaven diferents zones de Catalunya.El 18 de setembre els investigadors van ser requerits per agents de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, ja que havien localitzat en aquest municipi un vehicle en el qual viatjaven els dos investigats juntament amb un tercer home.En l’escorcoll del vehicle els agents van localitzar amagats a l’interior d’una porta sis capses de medicament composat per Clonazepam i 22 receptes del mateix medicament procedents del sistema sanitari de la Comunitat de Madrid, per la qual cosa els tres homes van quedar detinguts.Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat el 19 de setembre, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.