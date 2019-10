Descobreixen una nova teràpia que allarga la supervivència dels pacients amb càncer colorectal avançat

Una triple combinació de fàrmacs permet passar dels 5,4 als 9 mesos de supervivència

Actualitzada 30/09/2019 a les 15:59

Un treball liderat pel doctor Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha descobert una nova teràpia que allarga la supervivència dels pacients amb càncer colorectal avançat amb mutació BRAF. Una triple combinació de fàrmacs resulta efectiva per aconseguir passar dels 5,4 als 9 mesos de supervivència, en comparació amb una teràpia estàndard. Tabernero ha presentat els resultats d'aquest treball en el marc del congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que s'està celebrant a Barcelona des de divendres. També s'han publicat a la revista 'The New England Journal of Medicine'.La inhibició de BRAF, un gen que produeix una proteïna que ajuda a controlar la reproducció cel·lular, ha estat funcionant a l'hora de tractar altres tipus de càncer, com el melanoma, però no estava donant resultat en el càncer colorectal. La solució ha estat afegir altres fàrmacs inhibidors.En l'estudi han participat 655 pacients, que es van distribuir en tres grups amb diferents combinacions de fàrmacs. La combinació més eficaç va ser la d'encorafenib, binimetinib i cetuximab, amb una supervivència de 9 mesos. El grup amb dos fàrmacs va assolir els 8,4 mesos, i el de control, 5,4.A més, la taxa de resposta confirmada va ser del 26% en el grup que va consumir els tres fàrmacs, i del 2% en el de control. El 8-12% dels casos de càncer colorectal tenen la mutació de BRAF.