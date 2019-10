Busquen un lladre per atracar amb arma de foc dues botigues i el troben detingut a comissaria

El pispa havia estat arrestat per un altre robatori violent a dues persones

Actualitzada 29/09/2019 a les 17:34

Un lladre buscat pels Mossos d'Esquadra per atracar amb arma de foc dues botigues del Raval de Barcelona els dies 21 i 22 de setembre ha estat localitzat tres dies després detingut a la comissaria de les Corts. El pispa havia estat arrestat el dia 24 per un altre robatori violent a dues persones. El lladre, de 27 anys i veí de la capital catalana, té 18 antecedents penals el 2019 i en total acumula més de 30 detencions per delictes contra el patrimoni i contra les persones. Ja ha ingressat a presó. En paral·lel, la policia catalana busca un seu còmplice en els atracaments amb arma de foc. Aquest sospitós ja ha estat identificat pels Mossos, que han dictat una ordre de recerca i detenció. En el primer robatori, el detingut a part d'amenaçar verbalment i amb l'arma de foc va lligar amb brides les treballadores de l'establiment i va provocar lesions de caràcter lleu a les dues víctimes.Després va sostreure diners de la caixa i els objectes de valor de les treballadores. En el segon robatori, el detingut va entrar a l'establiment exhibint l'arma i es va emportar la víctima a la rebotiga i el segon autor dels fets –el còmplice en cerca i captura- va entrar darrere del detingut i va aprofitar per agafar tots els diners de la caixa.