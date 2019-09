La sanitat pública finançarà per primera vegada medicaments per deixar de fumar

El tabac provoca unes 50.000 morts anuals al país

La cartera de serveis del Sistema Nacional de Salud inclourà per primera vegada un medicament per a deixar de fumar, que podrà ser receptat després d'un nou protocol en els centres d'assistència primària i del qual el Ministerio de Sanidad calcula que es podran beneficiar, d'entrada, unes 70.000 persones.Així ho ha avançat a Efe la ministra de Sanidad en funcions, María Luisa Carcedo, que aquesta setmana ha passat per Nova York per a assistir als diferents cims sobre sanitat universal i clima que s'han celebrat entorn de la 74 sessió de l'Assemblea General de l'ONU.Fins ara, a Espanya només alguna comunitat com Navarra havia subvencionat tractaments de deshabituació de tabaquisme, per la qual cosa, amb aquesta decisió, el Ministeri fa ara un pas al capdavant i abordarà a nivell nacional aquesta addicció, que provoca unes 50.000 morts anuals al país, amb la subvenció del principi actiu de la Vareniclina, la marca comercial de la qual de referència és 'Champix'.La ministra va detallar que el seu Ministeri portarà la Vareniclina a la pròxima comissió interministerial de preus, que se celebra demà dilluns, en l'últim pas perquè sigui possible el seu finançament com a medicament per a la deshabituació de tabac.«És qüestió ja de setmanes que entri a la cartera de serveis», va subratllar Carcedo, qui va recordar que els metges de l'atenció primària tindran un protocol de prescripció dels pacients en tractament i orientació mèdica per a la deshabituació del tabaquisme.El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que aglutina a una quarentena de societats científiques i mèdiques, porta dues dècades reclamant que el tractament de l'addicció a la nicotina ha de formar part de la cartera de serveis d'atenció primària, sabedors que un tractament adequat pot multiplicar fins per 10 les possibilitats de deixar de fumar amb èxit si es compara amb l'esforç personal aïllat del fumador sense suport professional.Segons el parer dels professionals que lluiten diàriament en els ambulatoris amb aquest greu problema de salut pública, l'administració sanitària no ha de témer pel cost del finançament d'uns productes que són eficaços i només utilitza un 3% del total de fumadors cada any, demostrant-se la seva idoneïtat en experiències de finançament a Navarra o programes pilot a Catalunya.La ministra Carcedo, que acaba d'impulsar una campanya de publicitat en contra del consum de tota mena de productes del tabac, està preocupada també amb els efectes del consum de cigarrets electrònics i vapejadors.«El que ens trobem amb aquests nous productes del vapeig és que no estem només davant un mal a mitjà i llarg termini, com amb el tabac tradicional», adverteix Carcedo, sobretot davant les notícies que arriben des dels Estats Units, on les autoritats han declarat una «epidèmia» pels e-cigs, que estan provocant pneumònies severes i fins i tot defuncions entre la població jove.La ministra rebutja les tesis de multinacionals com Philip Morris que comercialitzen els que denominen «productes sense fum»: «S'està venent que són per a deixar de fumar quan per a deixar de fumar hi ha mètodes científicament demostrats i eficaços, que abordem ara en el Sistema Nacional de Salud de forma ordenada, sistemàtica i científicament, amb els tractaments adequats».«El que proposem a la ciutadania, per la qual cosa estem lluitant i és la nostra responsabilitat, és que volem que es respiri aire net, no aire amb altres contaminants diferents, nous contaminants sobre els quals hi ha molta incertesa i seriosos dubtes sobre la seva innocuïtat per a la salut», esgrimeix Carcedo, que aquests dies ha estat en l'Assemblea General de l'ONU per a defensar una millora de la qualitat de l'aire i una sanitat universal.La ministra recorda que «els pulmons estan preparats per a respirar aire net, les conseqüències de la contaminació atmosfèrica les estem veient, i és una paradoxa que quan s'estan posant precisament les alertes en els efectes de la contaminació... respirem activament substàncies que tenen efectes molt perjudicials per a la salut i que generen enormes incerteses».Carcedo recorda que el seu Ministeri està treballant amb la idea de modificar la llei del tabac -«quan hi hagi un Govern operatiu en plenitud de funcions»- i conducta a regular els nous productes vinculats al vapeig, llocs de consum i publicitat: «Haurem d'ampliar el contingut i abast de la llei per a donar resposta a la nova realitat»