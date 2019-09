Detinguts quatre membres d'un clan familiar de Barcelona per blanqueig de diners i tràfic de drogues

Entre els investigats hi ha tres cònsols honoraris

Actualitzada 28/09/2019 a les 19:24

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra, en coordinació amb el Jutjat d’Instrucció número 10 de Barcelona i la Fiscalia de Crim Organitzat Provincial de Barcelona, van detenir quatre persones vinculades a un clan criminal familiar pels presumptes delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues i delictes fiscals. Els detinguts són quatre homes de nacionalitat espanyola.La investigació va començar a principis de l’any 2017 després de la detecció d’un home vinculat a aquest clan familiar que havia posat en funcionament un negoci de compravenda de vehicles de luxe a Barcelona.Arran d’aquest cas els investigadors van continuar fent indagacions i van poder relacionar diversos membres de la mateixa família, fet que va posar de relleu l’existència d’un entramat empresarial que controlava aquest clan criminal, directament o a través de testaferros. La investigació també els va poder vincular a l’adquisició d’immobles de luxe sense que aquestes persones disposessin d’ingressos lícits i declarats que els permetessin afrontar aquestes inversions.De la investigació també es va poder determinar que un dels líders del clan familiar tenia relació amb cònsols honoraris de diversos països europeus i africansestablerts a Barcelona. És precisament amb un dels cònsols amb qui va posar en marxa una màquina industrial dissenyada per processar quantitats industrials de cànem i transformar-lo en oli, amb la posterior voluntat de comercialitzar-lo.La fabricació d’aquest dispositiu industrial de grans dimensions va ser una petició que van fer a un enginyer espanyol i es va poder intervenir policialment a Astúries abans que la posessin en marxa en fase de proves.Aquesta maquinària industrial va tenir un cost de producció de 300.000 euros i el seu procés de construcció va durar dos anys. Era capaç de transformar 400 quilograms de cànem en 40 litres d’oli pur en menys de dotze hores a partir de processos mecànics i químics.A més de les quatre detencions, els agents han pogut vincular deu persones més a la trama criminal i s’han pogut bloquejar vehicles de luxe, un vaixell i patrimoni immobiliari, a més d’intervenir d’armes de foc i més de 200.000 euros en efectiu.L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha col·laborat en la investigació pel possible frau de l’IVA en els diversos exercicis fiscals en el negoci d’importació dels vehicles de luxe.Els investigadors creuen que l’aportació econòmica d’una butlleta de loteria premiada amb un milió d’euros podria ser l’origen del negoci de compravenda de vehicles. Aquesta aportació la va fer un dels investigats que podria haver blanquejat els diners d’aquesta operació amb la compra de la butlleta premiada a una tercera persona.La investigació continua oberta a l’espera de la informació que es s’hagi generat després de les entrades i escorcolls duts a terme en domicilis i empreses on hi va haver les detencions.Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.