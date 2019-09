Detenen el germà de la menor degollada a Mataró a mitjans de juny

El noi, de 17 anys, està acusat del crim i ha estat extradit a Espanya després de ser arrestat a Alemanya pocs dies després de l'assassinat

Actualitzada 28/09/2019 a les 12:01

El germà de la menor de 13 anys degollada a Mataró a finals de juny ha estat detingut. El noi, de 17 anys, està acusat del crim i ha estat extradit a Espanya després de ser arrestat a Alemanya pocs dies després del crim, segons ha avançat la Sexta. El jove ha estat posat a disposició de les autoritats judicials i ha ingressat en un centre d'internament de menors, ha pogut confirmar l'ACN. El cadàver de la menor d'origen rus va aparèixer el diumenge 16 de juny amb un tall al coll en un pis del barri de Cerdanyola de la capital del Maresme. La víctima vivia amb el seu germà, que va desaparèixer coincidint amb l'assassinat. Inicialment, els Mossos van començar a buscar-lo però sense vincular-lo directament al crim. Creien que la seva vida corria perill ja que no es descartava que el cas fos una venjança contra la mare, que durant el succés estava a Rússia celebrant l'aniversari del seu fill gran.La policia científica va buscar proves durant hores a la casa –al número 83 del carrer de Burriac-, va analitzar totes les càmeres de seguretat de la zona i va poder seguir la pista del noi. La policia assegura que el jove hauria escapat després de matar la seva germana i s'hauria traslladat fins a Alemanya, on va poder ser arrestat només uns dies després del crim per ordre dels Mossos d'Esquadra. Ara, ha estat finalment extradit a l'estat espanyol i posat a disposició de les autoritats judicials, que han ordenat el seu ingrés a un centre d'internament de menors. Les investigacions se centren en descobrir les circumstàncies i el mòbil de l'assassinat – que són desconeguts- en un cas que continua sota secret de sumari.