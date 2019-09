Un nou tractament millora supervivència de pacients amb càncer d'ovari

El càncer d'ovari es diagnostica cada any a unes 205.000 dones en el món i és la cinquena causa de mort per càncer en la dona a Europ

Un estudi internacional liderat pel Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario ha demostrat que administrar niraparib després de la quimioteràpia convencional en pacients recentment diagnosticades de càncer d'ovari avançat millora la seva supervivència i redueix gairebé un 40% el seu risc de recaiguda o mort per aquesta malaltia.La investigació, que s'ha presentat aquest dissabte en el Congrés Anual de la Societat Europea de Medicina Oncològica (ESMO) que s'està celebrant a Barcelona, ha estat liderada pel codirector del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra i president del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González Martín.«En aquest estudi hem avaluat els beneficis d'emprar niraparib després del tractament estàndard de càncer d'ovari basat en quimioteràpia. Amb aquest nou abordatge terapèutic hem observat una millora significativa de la supervivència de les pacients i una reducció de gairebé un 40% del seu risc de recaiguda», ha explicat González, que ha publicat el seu treball a la revista The New England Journal of Medicine.El càncer d'ovari es diagnostica cada any a unes 205.000 dones en el món i és la cinquena causa de mort per càncer en la dona a Europa.Segons González, generalment es diagnostica entre els 45 i 75 anys, encara que hi ha un nombre significatiu de pacients des dels 30 anys, i és el tumor ginecològic que més defuncions provoca pel fet que la majoria de les pacients es diagnostiquen en una fase avançada de la malaltia ja que no hi ha tècniques de diagnòstic precoç.A més, fins a un 80% de les afectades per un càncer d'ovari avançat recauen després del tractament amb cirurgia i quimioteràpia.«Aquesta investigació sorgeix de la necessitat de buscar noves estratègies i teràpies alternatives que augmentin la supervivència de les pacients amb aquesta malaltia», ha aclarit l'oncòleg.L'estudi ha analitzat a 733 pacients recentment diagnosticades amb càncer avançat d'ovari i l'assaig clínic en fase III es va fer en 181 centres internacionals, coordinats pel GEICO que, al seu torn, forma part de la Xarxa Europea de Grups Cooperatius per a Assajos Ginecològics Oncològics (ENGOT, per les seves sigles en anglès), associacions de les quals González Martín és també president.El treball va consistir a afegir niraparib després del tractament convencional de quimioteràpia per a aquestes pacients.Niraparib és un potent fàrmac inhibidor de PARP (un enzim implicat en la reparació de l'ADN i la mort cel·lular) que s'empra com a teràpia de manteniment en dones amb recaiguda de càncer d'ovari, tinguin o no mutat el gen BRCA (associat al risc de patir aquesta malaltia).Al seu torn, els investigadors van estudiar l'efecte d'aquest tractament en pacients amb un tipus de defecte en la reparació de l'ADN anomenat deficiència de la recombinació homòloga (HRD).En les pacients que sí que van mostrar aquesta deficiència (la meitat de les dones de l'estudi), el benefici del tractament va ser encara major aconseguint una reducció del risc de recaiguda o progressió de la malaltia d'un 57%.L'estudi, finançat per TESARO, una companyia pertanyent a la farmacèutica GlaxoSmitheKline (GSK), «suggereix considerar niraparib com una primera opció de tractament per a pacients amb càncer d'ovari avançat després de completar amb èxit la quimioteràpia de primera línia», ha resumit González.