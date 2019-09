Reconeix durant el judici haver lligat, amenaçat i violat l'exparella

La fiscalia rebaixa la petició de pena a dotze anys de presó i l'acusació particular i la defensa s'hi adhereixen

Actualitzada 27/09/2019 a les 19:16

L'acusat de lligar, amenaçar i violar l'exparella a Torre-serona (Segrià), E. C. P., de 39 anys, ha reconegut els fets en el judici que s'ha fet aquest divendres a l'Audiència de Lleida. Per aquest motiu, la fiscalia ha rebaixat la petició inicial de pena de quinze anys de presó a dotze. L'acusació particular i la defensa s'han adherit a aquesta petició.L'home s'ha limitat a respondre «sí» a les preguntes de les acusacions. La víctima, per la seva banda, ha relatat les agressions acompanyada d'una psicòloga. Ha explicat que el 21 de juny de 2018 quan va arribar a casa, l'acusat l'esperava, que la va amenaçar amb un ganivet, la va arrossegar pels cabells, que volia saber «a qui s'havia follat», que li va dir «puta», la va amenaçar amb tallar-li un dit per cada mentida que li digués i que la va violar. Per aquests fets, la víctima va estar vuit mesos de baixa i rep tractament psicològic des de llavors.Segons els fets que haurien quedat provats amb les declaracions de l'acusat, víctima, testimonis i pèrits, l'home havia mantingut una relació sentimental amb la víctima durant nou anys i ell no va acceptar que s'acabés. Així, després d'estar durant un mes enviant-li missatges en què es mostrava gelós i li recriminava que tingués una nova relació, el 21 de juny de 2018, l'acusat va entrar a casa de la noia, es va amagar i quan va arribar la va amenaçar amb un ganivet, la va arrossegar per casa, la va lligar i la va agredir sexualment dues vegades mentre li exigia que li digués «a qui es follava». A més, la va amenaçar dient-li «ets una puta i en pagaràs les conseqüències» i «no sortiràs viva d'aquesta casa».Segons ha explicat la dona, es va intentar escapar diverses vegades però quan ho feia, l'acusat la colpejava a l'estómac i la intentava escanyar amb una funda de coixí. Finalment va aconseguir escapar aprofitant que van entrar a casa el seu cosí i un amic que tenien claus.El ministeri públic sol·licita que a més de la pena de presó s'imposi a l'acusat una mesura de deu anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i que se li prohibeixi acostar-se a menys de 100 metres o comunicar-se amb la dona també durant deu anys. A més, demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 60.000 euros pels danys morals.