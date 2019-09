Només un de cada cinc espanyols comptava el 2018 amb un pla de pensions

Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó concentren el 71% de l'estalvi en plans de pensions

Actualitzada 28/09/2019 a les 10:45

Només un de cada cinc espanyols comptava al tancament de 2018 amb un pla de pensions -un 16,2% que s'eleva al 20% si s'inclouen els d'ocupació-, segons les dades de l'Observatori Inverco sobre inversió en plans individuals.Això suposa una mica més de 7,5 milions de comptes de partícips, cadascuna de les quals comptava amb un patrimoni mitjà de 9.543 euros, xifra un 3% inferior a la de l'any anterior pel mal comportament dels mercats financers.El patrimoni acumulat per les famílies espanyoles en aquests vehicles d'estalvi a la fi de 2018 es va situar en 72.246 milions.Per comunitats autònomes, Navarresa amb 14.212 euros; el País Basc, amb 12.797; Madrid, amb 12.117, i La Rioja, amb 11.813, són les regions on el patrimoni mitjà dels partícips en plans de pensions és més elevat.Una altra dada que destaca Inverco és que si es compara el patrimoni mitjà acumulat per partícips a Espanya amb la pensió mitjana anual de jubilació a la fi de 2018, l'estalvi acumulat en plans individuals suposa el 60% de la pensió pública d'un any.Encara que la seva població representa un 64% del total, Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó concentren el 71% de l'estalvi en plans de pensions.Sobre aquest punt, el director d'Estudis de l'Observatori Inverco, José Luis Manrique, explica que «a pesar que 24 províncies espanyoles compten amb un percentatge de partícips superior a la mitjana nacional, la quantitat d'inversors que realitza aportacions periòdiques és molt inferior».Per aquest motiu insisteixi que «un dels reptes de la indústria és fomentar les aportacions periòdiques als plans de pensions com a complement per a la pensió de jubilació».L'estalvi en plans de pensions mixtos suposa més de la meitat del patrimoni (57,9%) i el 56,2% dels partícips, amb Galícia i Navarra com les regions que acumulen major percentatge de patrimoni en aquest tipus de plans, amb valors per sobre del 62%.Quant als de renda variable, amb una gran implantació al País Basc i Madrid, agrupen el 10,4% del total de partícips i representen un 12,6% del patrimoni.No obstant això, Navarra és la comunitat amb major patrimoni mitjà per partícip en plans de renda variable (15.714 euros), en tant que Múrcia compta amb el patrimoni més baix (5.621 euros).El percentatge d'estalvi en plans de pensions de renda fixa i garantits evoluciona a la baixa fins a situar-se en un 29,9% (enfront del 33% de l'any anterior i el 63% de 2012).Canàries i Castella i Lleó són les regions amb major patrimoni invertit en plans de renda fixa, amb taxes superiors al 20% en tots dos casos, i el País Basc és la comunitat amb major patrimoni mitjà en aquest tipus de plans, amb una xifra que aconsegueix els 10.000 euros.En plans garantits, Castella-la Manxa, Canàries i Extremadura acumulen el major patrimoni amb percentatges superiors al 17%.En total, el patrimoni en plans de pensions individuals representa un 6,2% del PIB espanyol, en línia amb les dades dels dos anys anteriors; La Rioja, Castella i Lleó, Aragó i Navarra destaquen com les comunitats amb major percentatge d'estalvi en plans de pensions sobre el PIB, i superen el 8%.L'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions lamenta que es confirmi l'insuficient grau de desenvolupament del sistema de capitalització a Espanya, ja que si al sistema individual se li sumés el sistema d'ocupació, a penes aconseguiria el 9% del PIB, per sota del llindar mínim recomanat del 25%.Per tot això, el volum d'actius dels fons de pensions, enfront de la grandària de la seva economia, se situa en el 36,4% per a la mitjana dels països de l'OCDE, aclareix Inverco.