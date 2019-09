A presó un agressor sexual que simulava oferir feina com a personal de neteja a canvi de favors sexuals

Va violar una noia de 19 anys que s'hi va negar i va intentar-ho amb una altra

Actualitzada 27/09/2019 a les 19:04

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de setembre a Corbera de Llobregat un agressor sexual que simulava oferir feina com a personal de neteja en oficines a canvi de favors sexuals. El 16 de setembre va violar una noia de 19 anys que s'hi va negar i dies abans ho va intentar amb un altra. Detectava anuncis de noies joves que s'oferien per treballar a través d'una plataforma de serveis professionals d'internet. Concertava una trobada amb les interessades i les portava amb el seu cotxe a una zona apartada, on posava el sexe com a condició per donar-los la feina. Buscava preferentment noies joves, sud-americanes i de bona aparença física. L'any 2017 ja havia estat denunciat penalment per haver demanat serveis sexuals a una menor de 17 anys.Per concretar l'oferta laboral, l'home, espanyol de 25 anys, aconseguia que les víctimes pugessin al seu vehicle, aprofitant-se de la situació de necessitat de les noies. Se les emportava a una zona apartada i allà els plantejava que si volien la feina havien de tenir relacions sexuals amb ell. Si s'hi negaven les forçava de manera violenta.El 12 de setembre va contactar amb una noia de 20 anys de nacionalitat colombiana. Se la va emportar en cotxe a un lloc poc transitat i li va dir que havia de tenir relacions sexuals amb ell. Ella s'hi va negar i va intentar sortir del vehicle. En veure que s’hi resistia activament li va robar la bossa de mà i es va apropiar del seu telèfon mòbil i 150 euros.Dies més tard, el 16 de setembre, va fer el mateix amb una noia peruana de 19 anys que també havia posat un anunci. Van quedar a Rubí i la va fer pujar al cotxe, dient-li que la portava a una cafeteria on li concretaria l’oferta laboral. L’arrestat es va aturar en un polígon industrial apartat. Quan la noia se’n va adonar va intentar sortir del cotxe però l’home li ho va impedir. Malgrat que la noia s’hi va resistir, en aquest cas va aconseguir consumar l’agressió sexual. A continuació la va empentar fora del vehicle.La noia, en veure que la seva bossa de mà es quedava dintre del cotxe, la va intentar recuperar. L’home va accelerar sobtadament de manera que la va arrossegar uns metres, fet que li va provocar lesions per abrasió. La víctima va haver de ser atesa en un centre hospitalari, tant per l’agressió sexual com per les ferides.Els agents van identificar un cotxe de color blanc propietat del detingut. També van establir que era el titular del telèfon des d'on havia contactat amb les noies. El 23 de setembre el van arrestar al seu domicili a Corbera de Llobregat. El jutge va decretar l'ingrés a presó després que el 26 de setembre passés a disposició judicial.Aquest home ja havia estat denunciat penalment l’any 2017 per un fet comès uns mesos abans. En aquesta ocasió, la víctima era una noia de 17 anys que s'havia ofert laboralment com a cambrera. Va ser aleshores quan li va enviar un missatge de text per veure si li interessava que la contractés per realitzar tasques de neteja en un local de la seva propietat. Li va demanar que hi mantingués relacions sexuals, almenys una vegada, com a requisit per donar-li la feina. També li va assegurar que li pagaria 250 euros.La noia ho va posar en coneixement dels Mossos, que dies més tard van poder localitzar l’home que li havia fet la proposta i el van denunciar per un delicte de sol·licitud de favors sexuals a una menor.La investigació continua oberta, ja que els Mossos creuen que podria haver més víctimes.