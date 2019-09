Terribas, Basté i Cuní acompanyaran Quim Masferrer a 'La Marató' de TV3

L'espai es dedica aquest any a les malalties minoritàries, que a Catalunya afecten entre 300.000 i 400.000 persones

Actualitzada 27/09/2019 a les 09:14

Quim Masferrer estarà acompanyat per Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní en la presentació de 'La Marató' de TV3, segons ha anunciat la cadena televisiva. El programa, que en aquesta edició està dedicat a les malalties minoritàries, canvia el plató per les instal·lacions esportives municipals d'Olot, el Teatre Ateneu de Tàrrega, el Teatre Fortuny de Reus i el Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona. Terribas serà a Tàrrega, Basté a Olot i Cuní a Reus. Masferrer recorrerà el país durant tot el dia i serà el nexe d'unió entre totes les localitats. Al vespre, el presentador de 'La Marató' i la seva caravana arribaran al Casino l'Aliança del Poblenou, des d'on conduirà la part final de l'edició 2019 del programa.Des de 'La Marató' s'indica que les malalties minoritàries són aquelles que afecten un màxim de 5 persones de cada 10.000. Hi ha descrites 7.000 malalties minoritàries diferents i es calcula que afecten entre 300.000 i 400.000 persones a Catalunya. El grau d'afectació és divers, si bé acostumen a ser greus cròniques, progressives i discapacitants. Un 80% són d'origen genètic i totes tenen en comú la dificultat en el diagnòstic, sovint la inexistència de tractaments eficients i un elevat impacte social i familiar.