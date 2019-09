Dimarts es va iniciar un ampli dispositiu de recerca del bebè

Actualitzada 27/09/2019 a les 14:23

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest divendres el cos sense vida del nadó que dimarts va ser llençat pel seu pare de 16 anys al riu Besòs. Des d'aquell dia, es va iniciar un ampli dispositiu de recerca on hi van participar Bombers de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, la Policía Local i Salvament Marítim. El cos del nadó ha estat trobat a la llera del riu, tot i que no ha transcendit més informació.