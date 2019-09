Analitzen la relació entre l'obesitat i la hipertensió i el fet de viure a prop d'espais verds

Les persones pròximes a espais verds tenen menys risc de síndrome metabòlica, segons un estudi

Actualitzada 26/09/2019 a les 15:15

La gent gran i de mitjana edat que viu en barris amb més zones verdes tenen menys risc de síndrome metabòlica que aquella que viu en veïnats menys verds, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La síndrome metabòlica és un conjunt d'afeccions que es presenten al mateix temps i que inclou obesitat, hipertensió, nivells alts de sucre en sang i nivells anormals de greix. És un factor de risc important per a les malalties no transmissibles, com els atacs cardíacs, la diabetis o l’ictus. Fins ara, diversos estudis havien analitzat l'associació entre l'exposició als espais verds i alguns components individuals de la síndrome metabòlica. Ara s'ha examinat per primer cop en el seu conjunt i a llarg termini.L'estudi longitudinal, publicat a la revista 'Environmental Pollution', es va basar en dades de més de 6.000 persones d'entre 45 i 69 anys del Regne Unit, a les quals es va realitzar quatre seguiments al llarg d'un període de 14 anys (1997-2013) que van incloure diverses proves, com anàlisis de sang i mesura de la pressió arterial i el perímetre de la cintura. La vegetació al voltant del domicili es va estimar a partir d'imatges per satèl·lit.Les conclusions suggereixen que l'exposició a llarg termini als espais verds pot tenir un paper en la prevenció de la síndrome metabòlica, incloent també cada component individual per separat, com un perímetre gran de cintura, nivells alts de greix a la sang o hipertensió.El fet de tenir espais verds a prop podria propiciar que les persones fessin més activitat física. A això cal sumar la mitigació de l'exposició a la contaminació de l'aire. A més, es va observar una associació més forta entre les dones.A més, l'estudi va trobar més beneficis per a la salut en el cas dels espais verds que comptaven amb més cobertura d'arbres.Un estudi recent d'ISGlobal concloïa també que les persones que viuen en àrees amb més espais verds tenen un declivi físic més lent. La reducció de l'estrès, el fet de viure més anys o un millor estat de salut general i mental són altres dels beneficis per a la salut que assenyala la ciència.