L'agressió ha estat denunciada pel sindicat CCOO

Actualitzada 26/09/2019 a les 11:14

La secció sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona ha denunciat aquest dijous una agressió a un treballador de l'oficina de Manresa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que hauria rebut un cop de puny a la cara per part d'un contribuent.El sindicat ha advertit que aquest no és un cas aïllat, i que aquests treballadors sovint pateixen insults, amenaces i en alguns casos agressions físiques. CCOO demana a la Diputació de Barcelona una reunió per implementar de forma urgent un protocol d'actuació que inclogui les mesures necessàries per assegurar la protecció dels treballadors d'aquest organisme.