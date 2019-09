Més crèdit per a les pimes i els autònoms per a comprar vehicles híbrids i elèctrics

BBVA amplia ara la seva línia de préstec verd per a l’adquisició de vehicles sostenibles a les petites empreses

Un sector a l’alça

Compromís amb el clima

Els vehicles híbrids o elèctrics han esdevingut la principal alternativa per a combatre els efectes del canvi climàtic i contribuir així a la protecció del medi ambient. Coneixedors d’aquesta nova filosofia, BBVA va obrir fa un temps una línia de préstecs verds per a facilitar als particulars l’adquisició de vehicles sostenibles. Ara amplia aquest tipus de crèdit a totes aquelles pimes i autònoms que vulguin fer-se amb un cotxe no contaminant per a dur a terme la seva activitat empresarial.El Préstec Vehicle Sostenible està dirigit a petites i mitjanes empreses així com a treballadors per compte aliè que vulguin comprar cotxes elèctrics i híbrids, així com autobusos, furgonetes industrials i motos que no superin una emissió màxima de 75gCO2/Km. El producte pot ser contractat per als clients per un import màxim de 300.000 euros, que es poden tornar a un termini de fins a 96 mesos (8 anys), a un tipus d’interès fix del 3,75% sense comissió d’obertura ni obligació de contractar productes addicionals.«És molt important que aquest tipus de préstec verd tingui unes condicions atractives i fàcils per al client final. No podem oblidar la magnitud i l’impacte de les pimes i els autònoms sobre l’economia i la societat espanyola i, per això, l’acceptació del vehicle sostenible per aquest sector seria fonamental per a poder lluitar contra el canvi climàtic», apunta el director de Pimes de BBVA, Alberto Cano. Amb aquesta nova proposta, que també està disponible en modalitat de leasing, BBVA avança en la seva aposta perquè tots els seus productes tinguin també la seva corresponent solució alternativa sostenible, tant per a grans empreses i institucions com per a pimes i clients particulars.Segons l’informe de la consultora global McKinsey Expanding electric-vehicle adoption despite early growing pains, la indústria del vehicle elèctric manté una tendència positiva, impulsada, entre altres coses, per les mateixes marques que continuen llençant al mercat models elèctrics cada cop més sofisticats. L’any 2018 les vendes de vehicles elèctrics en tot el món van créixer en més de dos milions d’unitats, cosa que representa un augment del 63% en termes interanuals i un índex lleugerament superior al d’anys anteriors.La Xina és el país on s’ha registrat un major augment en les vendes d’aquesta mena de vehicles —un 85% més respecte al 2017—. En el cas europeu, l’any passat es van vendre 90.000 vehicles elèctrics més respecte a l’any anterior, si bé en països grans com França, Alemanya o Regne Unit, el percentatge segueix sent molt petit, d’un 2%.El llançament d’aquestes dues línies de préstec —per a particulars i per a pimes i autònoms— per a l’adquisició d’un vehicle elèctric vol acabar de posicionar el BBVA com un referent mundial en banca sostenible, responsable i amb valors.De fet, l’any passat ja va anunciar el seu Compromís 2025, mitjançant al qual vol ajudar al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU. Aquest compromís es fonamenta en tres pilars: finançar, gestionar i involucrar. Així doncs, BBVA es compromet a mobilitzar 100.000 milions d’euros en finançament verd i social, infraestructures sostenibles i agribusiness, emprenedosria social i inclusió financera. En aquests primer 18 mesos ha mobilitzat prop de 22.000 milions d’euros en finances sostenibles i contra el canvi climàtic a nivell mundial.