La jutgessa envia a presó al gerent de Magrudis i a un dels seus fills

Els atribueix un delicte contra la salut pública, tres homicidis per imprudència greu, dos avortaments i lesions pel brot de listeriosis

Actualitzada 26/09/2019 a les 18:22

La jutgessa d'Instrucció número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenat la presó provisional, comunicada i sense fiança per al gerent de Magrudis, José Antonio Marín, i el seu fill major, Sandro José, als quals atribueix un delicte contra la salut pública, tres homicidis per imprudència greu, dos avortaments i lesions pel brot de listeriosis associat als seus productes carnis.Segons ha informat a Efe el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), la magistrada ha deixat en llibertat provisional a un altre dels fills de Marín, Mario, després d'haver prestat declaració una vegada que ha passat a disposició judicial aquest matí.La instructora, igual que la Fiscalia i l'associació de consumidors Facua, atribueix a José Antonio Marín i a Sandro José Marín Rodríguez un delicte contra la salut pública en concurs ideal amb tres homicidis per imprudència, dos delictes de lesions al fetus amb resultat d'avortament i diversos delictes de lesions per imprudència greu.Tant el gerent com els seus dos fills, detinguts dimarts passat per la magistrada que investiga el brot de listeriosis detectat a l'agost, han passat a disposició judicial aquest dijous i han estat declarant davant la instructora durant la tarda.El primer a acudir al Jutjat d'Instrucció va ser el fill menor, qui ha declarat durant una mitja hora davant la magistrada instructora, que li ha imposat l'obligació de comparèixer en el jutjat els dies 11 i 25 de cada mes.El següent ha estat el seu germà Sandro José Marín Rodríguez, administrador i soci únic de Magrudis, qui ha estat mitja hora a la sala del jutjat, mentre que l'últim a declarar ha estat el pare de tots dos i gerent de l'empresa, José Antonio Marín, qui ha comparegut davant la instructora durant cinquanta minuts.Cap dels arrestats ha respost a les preguntes de la fiscal i de l'advocat de Facua, organització personada en la causa, i només han contestat al lletrat que els representa i a la jutgessa.Durant la seva compareixença, el gerent de Magrudis ha explicat que al principi només venia productes carnis i que a partir de la crisi de fa una dècada va començar a fabricar, però ha al·legat que no sabia què havia de fer ni que havia d'informar a les autoritats en cas d'aparèixer un bacteri com la listeria.Els seus fills han admès que treballaven en l'empresa familiar, encara que el que figura com a administrador únic de Magrudis (Sandro José) ha matisat que pensava que ho estava fent com a autònom.Respecte a la mostra de carn contaminada en la qual el laboratori Microal va detectar un positiu de listeria, i de la qual Magrudis va ser informada per correu electrònic, Marín ha recordat que van destruir aquesta partida i que van netejar la fàbrica «amb molt lleixiu» i altres productes.La fiscal, per part seva, ha invocat els decrets 1528/12, sobre deixalles, i 1945/93, que regula l'obligació de les empreses d'autocontrolar-se, en considerar que Magrudis va prevaler l'ànim de lucre sobre les exigències sanitàries i que va cometre diverses irregularitats, fins i tot amb risc per als seus propis treballadors.La representant del Ministeri Públic també ha informat els detinguts que tenien els telèfons intervinguts des de principis de setembre.Marín i els seus dos fills han estat traslladats aquest matí des de la Comandància de la Guàrdia Civil als jutjats del Prat de Sant Sebastià, però el primer a pujar a Instrucció ho ha fet a les 13.50, ja que l'atestat de la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (UCOMA) de l'Institut Armat no ha arribat fins al migdia.La Guàrdia Civil havia deixat en llibertat a dos dels cinc responsables de Magrudis que van ser detinguts el dimarts en el marc d'una operació ordenada pel Jutjat d'Instrucció número 10.