El Parlament aprova liderar la resposta a la sentència de l'1-O a través de l'autodeterminació i l'amnistia

El ple aprova una proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i CUP que ratifica el dret a exercir la sobirania

Actualitzada 26/09/2019 a les 20:10

El Parlament ha aprovat liderar la resposta a la sentència de l'1-O a través de l'autodeterminació i l'amnistia. El ple ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i CUP durant el debat de política general d'aquest dijous a la tarda, que ratifica el dret a l'autodeterminació com a «instrument d'accés a la sobirania» de Catalunya. Segons el text aprovat, que ha rebut els vots en contra de Cs, PSC-Units i PPC, i l'abstenció de CatECP, aquesta resposta «s'ha de basar en el respecte, la garantia i la defensa dels drets fonamentals civils i polítics, les llibertats, i l'exercici de l'autodeterminació». El Parlament també s'ha compromès a treballar per aconseguir la llibertat dels «presos polítics» amb «l'aplicació d'una amnistia».En altres punts de la proposta de resolució 'Per una resposta de consens davant la sentència del judici al procés', la cambra també ha aprovat rebutjar «la via judicial i repressiva adoptada pels poders de l'Estat» com a resposta a la «demanda legítima» de la ciutadania de Catalunya de decidir el seu futur polític de manera «col·lectiva i democràtica».