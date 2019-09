Suspenen fins a aquest dijous la recerca del nadó que el pare hauria llançat al Besòs

Durant tot el dia un ampli dispositiu ha pentinat la llera del riu en una distància d'uns 800 metres

Actualitzada 25/09/2019 a les 20:30

Els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona han suspès fins demà a dos quarts de vuit del matí la recerca del nadó que el pare hauria llançat aquest dimarts al riu a Sant Adrià de Besòs. Els tres cossos d'emergència han dut a terme durant tot el dia un dispositiu ampli amb unitats subaquàtiques, canines i l'helicòpter que ha pentinat la llera i les zones de canya, tant des de terra com des de l'aigua. També s'ha buscat dins el riu. La recerca comprèn una distància d'uns 800 metres, des de la zona on els testimonis situarien el pare amb el nadó fins a la desembocadura del riu. També s'ha rebaixat el nivell d'aigua del metre quaranta que presentava fins a uns quaranta centímetres.Els Mossos han confirmat que hi ha un menor detingut que estava previst que passés a disposició de la Fiscalia de Menors aquest mateix dimecres. El detingut seria el pare, de 16 anys, que s'hauria dirigit a la comissaria aquest dimarts acompanyat pel seu pare -l'avi del nadó- per confessar que s'havia desfet del fill.La intendent Estruch, sotscap de la comissaria de Badalona, ha explicat davant dels mitjans de comunicació que el dispositiu de recerca va començar cap a mitja tarda de dimarts quan van rebre un avís al 112 segons el qual una persona hauria deixat un nadó al riu Besòs.El dispositiu es va ampliar amb unitats especialitzades després que altres testimonis haurien corroborat la primera versió. El servei d'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, amb un llum potent, es va afegir a la recerca, que es va aturar cap a quarts de 3 de la matinada i s'ha reprès aquest matí amb la sortida del sol.En Mateo, un veí de Sant Adrià de Besòs, ha explicat que cap a les sis de la tarda de dimarts era al bar 'La Catalana', a pocs metres de la riba del riu on s'ha dut a terme el dispositiu de recerca. Segons aquest veí, mentre era al bar va entrar al local un jove que anava tot xop i que va dir que uns nois l'havien robat i el volien pegar. «Va trucar al seu pare perquè no volia que truquéssim a ningú», ha afegit. «Després va arribar el seu pare i se'l va endur». Al cap d'una hora, ha afirmat, «vam poder veure que arribava la policia i després l'helicòpter».