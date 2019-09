SCC busca diners per muntar un «gran acte» que recordi la manifestació de 2017 contrària a l'1-O

L'entitat aprofitarà l'efemèride per presentar la Plataforma d'Afectats pel Procés

Actualitzada 25/09/2019 a les 19:51

Societat Civil Catalana està preparant un «gran acte» per commemorar el segon aniversari de la manifestació contrària a la independència i al referèndum de l'1-O que va tenir lloc a Barcelona el 8 d'octubre de 2017, però no té diners per muntar el tipus d'esdeveniment que vol fer. Així es desprèn de la carta que el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, ha enviat als associats, a què ha tingut accés l'ACN, en què anuncia que aprofitaran l'acte per presentar la Plataforma d'Afectats pel Procés, que Societat Civil Catalana fa mesos que està vertebrant. Sánchez Costa explica a la missiva que l'entitat té «dificultats per poder dur a terme aquests actes» i demana «una aportació extraordinària» sigui «petita o gran» per finançar-los.La manifestació del 8 d'octubre de 2017 va aplegar 300.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– que van expressar la seva oposició al procés independentista als carrers de la capital catalana i va comptar amb la participació de dirigents de Cs i del PP, però també de representants del PSC i del PSOE com Miquel Iceta, Núria Marín, Carmen Calvo i Josep Borrell. Ara Societat Civil Catalana vol commemorar-ho i, per això, ha demanat als seus membres que els facin arribar fotografies de la protesta o bé un vídeo explicant com van viure-la.De cara a la tardor, Sánchez Costa assegura que l'organització està atenta a l'«octubre molt complicat» que es preveu políticament que respondrà «qualsevol provocació amb el grau de mobilització necessària». «No deixarem mai que tornin a actuar com si Catalunya i els carrers fossin només seus», afirma.