Roldán manté que els CDR detinguts «són comandos» perquè «estan acusats de tenir explosius i planejar accions radicals»

La portaveu de Cs demana a Torra que dimiteixi i demani perdó per haver-los donat suport

Actualitzada 25/09/2019 a les 19:58

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha insistit a mantenir que els detinguts dilluns per part de la Guàrdia Civil vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) «són comandos» i ho ha justificat perquè «estan acusats de tenir explosius i planejar accions radicals» per part de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. La tarragonina ho ha dit al debat de política general del Parlament d'aquest dimecres a la tarda després que aquest matí l'ús del terme «comando» hagi provocat que el president del Parlament, Roger Torrent, la cridés a l'ordre. Roldán ha acusat tant Torrent com el president de la Generalitat, Quim Torra, de voler «silenciar l'oposició». Per això i per haver donat suport als arrestats, ha exigit a Torra que es disculpi i que dimiteixi.