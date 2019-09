Rivera visita Vic per homenatjar els Guàrdies Civils que van detenir els independentistes

El líder de Ciutadans equiparà la situació actual a Catalunya amb els temps de Terra Lliure

Le volvemos a pedir al Sr. Sánchez una reunión urgente con las fuerzas constitucionalistas.

@Albert_Rivera "En vez de pactar con quien quiere destruir España, debe dialogar con los que queremos reconstruir nuestro país" #LoVolveremosaFrenar pic.twitter.com/wXhpxu8d9z — Ciudadanos (@CiudadanosCs) September 25, 2019

.@Albert_Rivera i @InesArrimadas han canviat de plans i han anat a la pl. Major de #Vic, pensant que hi trobarien més gent a qui provocar. Només hi ha antidisturbis i premsa, que si no hi haguessin anat tot això que s'haurien estalviat. @CiudadanosCs FAIL! pic.twitter.com/JFTFnxK1Nb — Josep M. Diéguez (@DieguezdeVic) September 25, 2019

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha equiparat la situació actual amb Catalunya amb els temps de terra lliure. Rivera ha assegurat que des de Terra Lliure «el separatisme no tornava a organitzar-se amb violència i ho està tornant a fer amb goma dos i plànols d'edifici públics». El número 1 de Ciutadans ha fet aquestes declaracions a Vic, municipi que ha volgut visitar per rendir homenatge als Guàrdies Civils que van detenir als presumptes terroristes.Durant la seva intervenció, també ha demanat a Pedro Sánchez «una vegada més» una trobada davant la «situació delicada que vivim i viurem». I li ha retret que el seu antecessor, Mariano Rajoy, com a mínim sí que va voler escoltar a l'oposició.