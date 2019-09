Correos realitza més de 4.000 contractes de reforç per les eleccions del 10-N

La companyia convocarà a persones que ja estan en les seves bosses de feina

Actualitzada 25/09/2019 a les 15:50

Correos formalitzarà 4.050 contractes de reforç, tant per a funcions de repartiment com per a l'atenció als ciutadans a les oficines, amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de les activitats relacionades amb els processos electorals i el vot per correu de cara a les eleccions del 10 de novembre.Des de Correos han aclarit a 20minutos.es que no es tracta d'una convocatòria oberta a tot públic, sinó que es formalitzaran convocant a persones que ja estan en les bosses d'ús de l'organització.Amb aquesta mesura la companyia busca garantir el compliment de totes les obligacions de servei públic durant els processos electorals al ser l'operador designat per l'Estat per a prestar el Servei Postal Universal, segons ha indicat la companyia.A més de la gestió del vot per correu, la col·laboració de Correos en les eleccions s'estén al repartiment de les targetes censals i als enviaments de propaganda electoral, a més de les comunicacions a membres de les meses electorals, l'enviament als Ajuntaments de la llista del cens, la recollida de documentació el dia de les eleccions.Els ciutadans que vulguin votar per correu en les eleccions generals poden sol·licitar fins al 31 d'octubre (inclusivament), en qualsevol oficina el certificat de la seva inscripció al cens electoral.