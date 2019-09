Acomiaden a un policia per detenir a dos nens de sis anys als EUA

La detenció dels dos menors va tenir lloc a Orlando, a l'estat de Florida, després de diversos incidents registrats en els seus col·legis

Actualitzada 24/09/2019 a les 16:19

Un agent de Policia de la localitat d'Orlando, a l'estat de Florida, ha estat acomiadat aquest dilluns per detenir a dos nens de sis anys la setmana passada en diversos incidents registrats en els seus col·legis.«Quan vaig arribar a treballar avui vaig veure clar que bàsicament no hi havia més remei que acomiadar a aquest agent», ha assenyalat el cap de la Policia Orlando Rolón en una roda de premsa.La fiscal de l'estat de Florida Aramis Ayala ha indicat que l'agent va detenir als nens el dijous mentre treballava en un col·legi d'Orlando. Segons Ayala, Rolón havia assegurat que no es vol d'imputar als nens i que té previst retirar els càrrecs.«Aquests nens tan petits han de ser protegits i disciplinats d'una forma que no recaigui sobre el sistema judicial», ha sostingut Ayala. «El sistema no està dissenyat per a criar als nens», ha afegit.L'àvia d'una de les menors detingudes ha expressat la seva indignació i ha subratllat que «cap nen de sis anys ha de ser emmanillat». La nena hauria estat arrestada després d'haver donat una puntada a un membre del personal que la va agafr dels canells.