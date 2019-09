Porten 660.000 firmes al Congrés per instar els diputats a què renunciïn a una indemnització

L'impulsor d'una campanya a 'change.org' denuncia que uns 200 diputats cobraran entre 6.000 i 7.500 euros per la dissolució de les Corts

Actualitzada 24/09/2019 a les 15:14

L'impulsor d'una campanya de 'change.org' que insta els diputats a renunciar a la indemnització per la dissolució de les Corts ha portat 660.000 firmes al Congrés.En una atenció als mitjans aquest dimarts al matí a les portes de la cambra baixa el creador de la petició a la plataforma, Txerra Pardina, ha denunciat que uns 200 diputats -els que no formen part de la Diputació Permanent- tenen opció de cobrar entre 6.000 i 7.500 euros cadascú, aproximadament, per compensar els dos mesos en els quals no hi haurà activitat al Congrés. En quatre dies la campanya va aconseguir 660.000 firmes i a aquesta hora ja en suma més de 713.000. Segons Pardina, el suport a la seva iniciativa demostra com estan de farts els ciutadans i ha reclamat que els diputats tinguin «decència» i renunciïn a cobrar-ho.