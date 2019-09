Detinguts el propietari i quatre responsables de l'empresa Magrudis, causant del brot de listèria

La jutgessa ha ordenat també el registre de l'empresa i dels domicilis dels arrestats

Actualitzada 24/09/2019 a les 17:28

La Guàrdia Civil ha detingut a cinc persones vinculades a l'empresa Magrudis, entre ells al gerent i als seus dos fills, després dels registres ordenats pel jutjat d'instrucció 10 de Sevilla, que investiga el brot de listeriosis detectat a l'agost.Segons han informat a Efe fonts de la investigació, tres d'ells estan ja declarant en dependències de la Guàrdia Civil i altres dues ho faran després de presenciar els registres que queden pendents.La titular del jutjat d'instrucció número 10 de Sevilla, que investiga la causa oberta contra Magrudis com a presumpta responsable del brot de listèria decretat el passat 15 d'agost, ha ordenat el registre de diversos immobles propietat de l'empresa.Fonts judicials han confirmat que aquest matí s'ha ordenat «la pràctica de diverses entrades i registres en diferents immobles», que s'estan realitzant en la seu principal de l'empresa i en els domicilis particulars dels responsables d'aquesta.Els registres són desenvolupats per efectius de la Unitat Central Operativa del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, encarregat de medi ambient i consum.Els agents que participen van arribar anit de Madrid i a primera hora del matí han començat a actuar, dirigint-se en primer lloc al domicili de l'administrador de l'empresa, Sandro José Marín Rodríguez, al qual han demanat que col·labori de forma voluntària, han indicat a Efe fonts de la investigació.De moment, no s'han practicat detencions, encara que tant l'administrador com alguns responsables de Magrudis es troben «acompanyats» d'agents de la Guàrdia Civil per si és necessària la seva participació activa en el registre en algun moment.En aquests casos, els efectius policials demanen a les persones implicades la seva participació «voluntària o involuntària» en el registre, encara que els responsables de l'empresa estan col·laborant en tot moment amb la investigació.Els agents estan buscant documentació de tota mena, tant en suport electrònic com en paper, entre altres efectes per ordre de la jutgessa, que té aixecades sobre les actuacions el secret de sumari.El passat 19 de setembre, el conseller andalús de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, va anunciar que la Junta d'Andalusia s'havia personat en el jutjat com a acusació particular contra Magrudis SL pel brot de listèria causat per la carn entatxonada que l'empresa venia sota la marca 'La Mechá'.Prèviament, la jutgessa admetia a tràmit la querella presentada per FACUA-Consumidors en Acció contra Magrudis, el seu administrador i soci únic, Sandro José Marín Rodríguez, i el pare, que apareix com a gerent de l'empresa, José Antonio Marín Ponce.En la interlocutòria, la magistrada assenyala que els fets denunciats poden ser constitutius de delictes contra la salut pública i lesions.