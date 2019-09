Podran beneficiar-se de la mesura persones d'entre 35 i 43 anys que deixessin de cotitzar durant almenys tres anys entre el 2008 i el 2018

El ministeri de Treball està desenvolupant una norma perquè els aturats de llarga durada durant la crisi econòmica recuperin dos anys de cotitzacions. Podran beneficiar-se'n persones d'entre 35 i 43 anys que van deixar de cotitzar durant almenys tres anys entre el 2 d'octubre de 2008 i l'1 de juliol de 2018. L'objectiu és millorar la futura pensió de les persones que es van quedar sense feina per la recessió econòmica. Aquesta norma que prepara el ministeri de Treball està actualment en procés d'audiència pública i desenvolupa reglamentàriament una disposició addicional a la Llei General de la Seguretat Social aprovada al decret llei de l'executiu espanyol de desembre de 2018 que va revaloritzar les pensions, segons han concretat fonts de Treball. La disposició addicional ja preveia aquesta mesura per cobrir «llacunes» de cotització dels treballadors afectats per la crisi de 2008.L'ordre ministerial contempla que també ho puguin demanar les persones que hagin complert 44 anys els tres mesos anteriors a l'entrada en vigor de la norma com a conseqüència de la «demora» en la tramitació del reglament.