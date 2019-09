Usar el mòbil provoca dos de cada deu morts al volant, 390 a l'any

Dos milions d'automobilistes (el 7%) diu que s'han fet alguna vegada un selfi conduint

Actualitzada 23/09/2019 a les 18:45

Malgrat les campanyes que alerten dels perills del mòbil al volant, la meitat dels conductors, uns 13 milions, confessa que l'usa, el 37% que xateja i fins a 600.000 diuen que són incapaços de deixar de mirar-lo. Les distraccions amb un telèfon provoquen a l'any 390 morts, el 20% del total.Aquestes són les principals conclusions del primer estudi sobre l'impacte de l'addicció al mòbil en accidents de trànsit elaborat per la Fundación Línea Directa, en col·laboració amb l'Institut de Recerca de Trànsit i Seguretat Viària de la Universitat de València, amb les respostes de més de 1.700 conductors.De l'anàlisi dels accidents, la Fundación Línea Directa estima que gairebé 8.000 sinistres a l'any estan motivats per una distracció amb el mòbil, en els quals van morir 390 persones, la qual cosa suposa dues de cada deu víctimes mortals en carretera.Respecte al comportament dels conductors amb els seus telèfons mòbils mentre condueixen, l'informe revela dades preocupants, tal com ha explicat Francisco València, director general de la Fundación, ja que hi ha un ús bastant generalitzat dels dispositius en el vehicle.Així, la meitat dels conductors, uns 13 milions, reconeix que usa el mòbil mentre condueix alguna vegada, deu milions que ha xatejat i uns 600.000 que són «addictes», és a dir, que són incapaços que deixar de mirar-lo mentre van al volant.També alarmants altres xifres: dos milions d'automobilistes (el 7%) diu que s'han fet alguna vegada un selfi conduint i un 9,3 per cent que ha interactuat en xarxes socials.El perfil del qual incorre en aquestes distraccions és el d'un conductor de 18 i 24 anys que revela que agafa el mòbil i l'usa sobretot en embussos, semàfors i quan entén que «la via és segura».Per què ho fan? La majoria respon que ho miren per veure «si tenen una cosa urgent», però hi ha els qui asseguren que ho usen «per costum», per «motius laborals» i, fins i tot, «per avorriment».Enfront d'aquestes dades, Francisco València ha exposat que el 40 per cent de conductors, uns 11 milions, confessa que desconeix la normativa de l'ús del telèfon al volant, que comporta una multa de 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet.Unes sancions que en els últims cinc anys s'han disparat: s'han imposat gairebé un milió de multes i s'han retirat 2,8 milions de punts.Però no només el desconeixement de la normativa és cridaner, també ho és, segons l'estudi, la permissivitat i la percepció dels conductors sobre el risc de l'ús del mòbil, ja que un 38 per cent tolera que al volant es parli sense mans lliures i 9 per cent creu que conversar no afecta a la conducció. Prop d'un 6 per cent va més enllà en denunciar que les xifres de sinistralitat per aquesta distracció són «inventades».Són els conductors de Múrcia, Galícia i Madrid els que admeten una major ús del seu telèfon mentre condueixen, mentre els d'Astúries, Extremadura i La Rioja els que menys ho fan.En el seu informe, la Fundación Línea Directa i la Universitat de València han analitzat la tipologia d'accident per distracció amb el mòbil. La majoria són sortides de via de conductors que viatgen sols i en condicions de circulació bones, la qual cosa implica que les conseqüències del sinistre són greus.Finalment, l'estudi inclou algunes iniciatives que els propis conductors posarien en marxa per a atallar aquestes distraccions. Entre elles, el 90 per cent es mostra partidari de considerar l'ús del mòbil com un delicte quan es produeixi un accident.Altres propostes són fer controls específics, retirar el carnet als reincidents o realitzar cursos contra l'addicció al mòbil.