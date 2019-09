Localitzat el cos sense vida d'un home en un local inundat a Platja d'Aro

Una veïna havia denunciat la seva desaparició

Actualitzada 22/09/2019 a les 11:46

Un home d'uns 30 anys ha mort ofegat a Platja d'Aro (Baix Empordà) després que s'inundessin els baix comercial on dormia. Segons ha pogut saber l'ACN, una veïna havia denunciat la seva desaparició en no trobar-lo al lloc habitual, i prop de dos quarts de vuit del vespre ha estat localitzat mort dins el mateix local. La víctima dormia amb el permís del propietari a un baix comercial del carrer Ciutat de Girona de la localitat, que s'ha inundat després dels forts aiguats d'aquest dissabte. S'han activat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra per trobar el cos de l'home. Els efectius han extret l'aigua de la zona inundada fins que la unitat subaquàtica del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers ha pogut fer la immersió. Els Mossos segueixen al lloc dels fets realitzant tasques per identificar plenament la víctima.La víctima, d'uns trenta anys i d'El Salvador, vivia temporalment al magatzem del comerç, que era d'un amic seu i li havia cedit perquè pogués dormir-hi, ja que havia hagut de marxar de casa seva per motius personals.Segons ha explicat l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, vora les tres de la tarda una veïna ha avisat que no havia vist sortir del local la víctima, fet que l'ha portat a pensar que podia estar atrapada a dins.Segons les primeres investigacions, tot apunta que una gran acumulació d'aigua a la rampa d'accés al magatzem hauria entrat de cop al soterrani i no li hauria deixat temps de reacció a la víctima, que ha quedat atrapada a dins. Els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per buscar la persona desapareguda i han tret uns 500.000 litres d'aigua bombejant-la a un camió cisterna fins que han pogut accedir al local i han constatat que l'home era mort.