La instrucció del 'cas Pujol' es prorroga fins al 23 de març de 2021

El magistrat argumenta que encara hi ha proves pendents que no permeten acabar la investigació en l'anterior termini

Actualitzada 23/09/2019 a les 13:33

El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha prorrogat la instrucció del 'cas Pujol' fins al 23 de març de 2021. El termini d'instrucció acabava aquest dilluns però, a petició de la fiscalia, el magistrat ha decidit fer una última pròrroga de 18 mesos perquè encara hi ha proves pendents. De la Mata ha argumentat que, davant la complexitat de la causa, no es podia acabar la instrucció en el termini fixat en l'anterior pròrroga. Segons ha informat l'Audiència Nacional, a la interlocutòria el jutge recorda que queden pendents informes d'auxili judicial sobre Oleguer Pujol i altres investigats així com informació de comissions rogatòries i ordres europees d'investigació d'Andorra, Luxemburg i Dinamarca. A banda, també està pendent la sol·licitud de diligències interessades de Grand Tibidabo.Tanmateix, el magistrat ha puntualitzat que podria acabar la instrucció «totalment o parcialment» abans que acabin els 18 mesos. Segons de la Mata, podria obrir peces separades del 'cas Pujol' per molt que no hagin complimentat totes les diligències pendents.De la Mata investiga l'origen de la fortuna de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i va arrencar la instrucció el 2012. La causa té 36 persones investigades. Entre les quals, el propi Pujol, la seva dona, Marta Ferrusola, i els set fills de l'expresident.