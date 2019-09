El president ja va anunciar que la mantindria i recorreria l'ordre per «vulneració flagrant» de la llibertat d'expressió

Actualitzada 23/09/2019 a les 19:11

MÉS INFORMACIÓ Torra no retirarà la pancarta a favor dels presos i el llaç groc i recorrerà l'ordre del TSJC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, el requeriment perquè retiri la pancarta que demana l'alliberament dels líders polítics empresonats que hi ha al balcó de la Generalitat, segons ha informat el tribunal i han confirmat a l'ACN fonts de Presidència. En saber-se divendres passat que el TSJC ordenaria la retirada, Torra ja va anunciar que no ho faria i que recorreria la decisió, que considera una «vulneració flagrant» del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió. El requeriment del TSJC és fruit d'una demanda presentada per l'entitat Impulso Ciudadano, que sosté que la pancarta no representa tots els ciutadans i que no hi ha cap fonament jurídic per haver-la col·locat.