El jove ha estat traslladat a l'hospital

Actualitzada 21/09/2019 a les 20:06

Un jove menor d'edat ha resultat ferit greu després de ser apunyalat al coll a les escales de l'entrada de l'estació de metro de plaça Catalunya. El menor ha participat en una baralla prop de les sis de la tarda i ha acabat patint ferides per arma blanca. El SEM ha atès l'afectat i l'ha traslladat a l'hospital. No hi ha hagut cap detenció i els Mossos busquen els agressors.